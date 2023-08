“Insieme per Crescere”: al via la campagna sostenitori de La Rugby L’Aquila

La società punta su tutto il gruppo riconfermato dallo scorso anno ma soprattutto su moltissimi giovani aquilani, già uniti alla squadra

L’AQUILA – Prenderà il via ufficialmente questa settimana la campagna sostenitori “Insieme per Crescere” per la stagione 2023 /2024 de La Rugby L’Aquila che quest’anno disputerà il campionato di serie B.

L’iniziativa offrirà ai tifosi la possibilità di vivere da protagonisti tutte le sfide che la squadra affronterà tra le mura amiche dello Stadio Tommaso Fattori, completamente riportato a nuovo e con una serie di iniziative che stanno puntando anche a riqualificare il settore dei distinti (su cui la società è in attesa di ricevere le autorizzazioni da parte delle autorità competenti) e con una squadra che, ancora di più degli altri anni, sarà fortemente identitaria della città sia per l’innesto di moltissimi giovani aquilani che per la prima volta vestiranno i colori neroverdi, sia per il contributo di tutta l’ossatura che anno dopo anno sta riportando la squadra a palcoscenici sempre più importanti e di alto livello.

Questo primo step della campagna sostenitori vede in prima fila i giocatori che fino ad oggi hanno raggiunto gli importanti traguardi della promozione in serie B e della permanenza nel campionato di categoria appena conquistato. I successivi step della campagna sostenitori punteranno invece a presentare i nuovi giovani volti che andranno a rinforzare la rosa de La Rugby L’Aquila.

La tessera sostenitori permetterà al club di continuare nel processo di riqualificazione dello stadio Tommaso Fattori che sta tornando ad essere uno dei gioielli della città. “Quest’anno, ha spiegato il presidente de La Rugby L’Aquila Mauro Scopano, il nostro obiettivo è quello di avvicinare ancora di più la città alla sua squadra di rugby per rinsaldare il legame che c’è sempre stato tra il rugby e L’Aquila rendendo i tifosi i veri protagonisti della stagione. Abbiamo lavorato su più fronti per cercare di regalare a tutti un’esperienza ancora più appagante e coinvolgente sia dal punto di vista delle strutture, con uno stadio più accogliente e sia dal punto di vista del rugby con il coinvolgimento di tantissimi giocatori giovani aquilani che si uniranno ad una rosa già tutta aquilana. Anche per quest’anno ho fortemente voluto che ci fosse il Tommaso Fattori a simboleggiare la nostra campagna di comunicazione a sostegno degli abbonamenti, perché avrei piacere che ogni aquilano e ogni sportivo tornasse a vivere lo storico Stadio sentendosi a casa propria e riaccendendo una passione che da troppo è sopita. Un sostegno ai ragazzi quindi, ma anche un segnale che la città torni concretamente a far rivivere e a riscaldare la casa di tutti noi aquilani”.

La campagna sostenitori per la stagione 2023/2024 prevede due tipi di abbonamento:

− Season Membership Card che consentirà l’accesso allo stadio per tutta la durata della stagione e che avrà un costo simbolico di 100 euro

− Supporter Pack: una tessera sostenitore che oltre a consentire l’accesso alle partite della stagione offrirà in omaggio una felpa e una t-shirt de La Rugby L’Aquila (quest’anno marchiata Canterbury) ad un costo simbolico di 150 euro

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti presso la sede della società che è in via Vicentini e presso le sedi di Aterno Gas&Power. Inoltre sarà attivo un numero WhatsApp a cui sarà possibile rivolgersi per tutte le informazioni (+39 371 664 5513).

Il costo singolo per assistere ad ogni partita de La Rugby L’Aquila sarà invece di 5 euro. La scelta di inserire il costo del biglietto a 5 euro, in totale discontinuità con il passato, vuole essere un messaggio molto forte rivolto a tutta la città e a tutte le persone che sono vicine ad uno degli sport più importanti per la città.

Allo stesso tempo la Società invita tutti insieme a far crescere il progetto tramite l’acquisto della tessera sostenitori per recitare un ruolo da protagonista e scrivere il futuro del rugby cittadino.