Inoki in concerto al Ristorante L’Amicizia di Bisenti: ecco quando

BISENTI – Il 21 Maggio a Bisenti showcase di Inoki al Ristorante L’Amicizia di Bisenti (TE). L’evento, che avrà luogo in occasione del tesseramento per l’associazione Quasi Adatti, vede come ospiti sul palco del Quasi Club (Ristorante L’amicizia), un duo di rapper pescaresi “Ferramenta Hardcore” e, a seguire, un pezzo della storia rap e hip hop italiana, l’artista Inoki.

Il concerto sarà l’unico non solo in Abruzzo ma nell’intero centro Italia insieme ad altre poche date che seguiranno al sud. Inoltre, sarà possibile accedervi senza prevendita o ticket, sarà invece sufficiente il tesseramento in loco al costo di 10€. L’associazione segue da anni una linea plastic free, per cui il tutto sarà offerto in bicchieri compostabili, nel rispetto della natura e dell’ambiente.