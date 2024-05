Presentata la 1° edizione di Innovation Automotive Forum: le date

La manifestazione si svolgerà il 9 e 10 maggio nel Padiglione Espositivo Foro Boario della Camera di Commercio di Chieti-Pescara

PESCARA – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’Innovation Automotive Forum che si terrà il 9 e 10 maggio 2024, un’importante occasione per presentare le eccellenze e il sistema di competenze abruzzesi in un settore trainante per l’economia regionale. L’evento, organizzato dal Polo Innovazione Automotive in collaborazione con la Regione Abruzzo, si svolgerà nel Padiglione Espositivo Foro Boario della Camera di Commercio di Chieti-Pescara.

Presente alla conferenza stampa Tiziana Magnacca, neo assessore alle Attività Produttive (Industria, Commercio e Artigianato), Ricerca industriale, Lavoro: “Con questo Forum vogliamo ribadire la centralità della regione Abruzzo, “regione europea dell’automotive”. Questa è stata una felicissima intuizione del presidente Marsilio che ci permette di approfittare di questo momento di transizione ecologica e digitale per dire che c’è uno iato rispetto al nostro passato industriale ma siamo capaci di rilanciare la regione. L’automotive è la spina dorsale dell’economia abruzzese ed è il punto di riferimento per rilanciare il futuro della nostra regione con numeri importanti, utilizzando a piene mani la transizione digitale, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e soprattutto della transizione ambientale”.

“L’automotive è un tesoro per l’Abruzzo – ha detto in conferenza Raffaele Trivilino, direttore del Polo Innovazione Automotive – ultimamente sentiamo sempre parlare di crisi del settore ma noi abruzzesi possiamo essere considerati un’isola con meno problemi perchè il prodotto va bene. Infatti nei primi tre mesi del 2024, mentre la produzione di auto è diminuita in Italia, quella dei veicoli commerciali è aumentata. Quindi dobbiamo essere sempre vigili perché la nostra scommessa è mantenere e proteggere questo tesoro attraverso efficienza, competenza, miglioramento dei servizi e logistica”.

La prima giornata, il 9 maggio, si svolgerà al mattino in plenaria, con interventi istituzionali e una tavola rotonda su scenari e prospettive del settore automotive alla quale parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti di Stellantis e Honda Italia Industriale, i due principali player del settore in Abruzzo. Le conclusioni saranno affidate a Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Seguiranno, nel pomeriggio, workshop incentrati su tematiche specifiche legate al settore. La giornata del 10 maggio sarà invece dedicata a incontri B2B e workshop e vedrà la presenza di Fausta Bergamotto, sottosegretaria di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“In Abruzzo – ha proseguito Raffaele Trivilino – l’automotive rappresenta il cuore pulsante dell’economia regionale, con un tasso d’industrializzazione pari al 27%, 8 miliardi di fatturato, 23.000 addetti e una significativa crescita in termini di export attestandosi intorno al 48%”.

Con Innovation Automotive Forum, l’Abruzzo si candida a divenire un hub dell’automotive di caratura internazionale, con un potenziale di sviluppo garantito dalle sfidanti sinergie che potranno innescarsi tra PMI e grandi imprese, Università, ITS Academy e Regione Abruzzo.

Per partecipare, consultare il sito internet https://www.innovationautomotiveforum.it/.