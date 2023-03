Iniziative per le scuole de La Lanterna Magica per il mese di marzo 2023

L’AQUILA – Marzo è un mese ricco di importanti ricorrenze e l’Istituto Cinematografico dell’Aquila La Lanterna Magica intende rendere omaggio ad ognuna di esse con tre giornate gratuite per le scuole secondarie di primo e secondo grado. La settima arte per ricordare la Giornata internazionale dei diritti della donna, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e il Dantedì.

Domani, Mercoledì 8 marzo 2023 è la Giornata internazionale dei diritti della donna e proponiamo il film Il pane e le rose diretto da Ken Loach (Regno Unito, Germania, Spagna, 2000) per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Martedì 21 marzo 2023 per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, presentiamo il film Il traditore di Marco Bellocchio (Italia, Francia, Germania, Brasile, 2019) per costruire insieme una memoria comune partendo dalle persone e dalle storie delle vittime delle stragi di mafia.

Sabato 25 marzo 2023 ricordiamo il Sommo Poeta, padre della lingua italiana, nella giornata a lui dedicata, il Dantedì, con il film L’Inferno di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan (Italia, 1911). La scelta di un film muto nella versione restaurata e musicata è dettata dalla nostra mission di rendere fruibili e quindi di far conoscere queste opere d’arte del passato che rischiano sempre di più di essere dimenticate.

I film con gli approfondimenti cinematografici potranno essere seguiti in streaming sul canale YouTube dell’Istituto Cinematografico mediante l’utilizzo dei link:

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023, GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA

Il pane e le rose di Ken Loach (Regno Unito, Germania, Spagna, 2000)

https://www.youtube.com/watch?v=poAjzkHD3n8

Approfondimento cinematografico di Katiuscia Tomei:

https://youtu.be/NcBP8wVMW3M

MARTEDÌ 21 MARZO 2023, GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Il traditore di Marco Bellocchio (Italia, Francia, Germania, Brasile, 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=l7_RmxSSav4

Approfondimento cinematografico di Katiuscia Tomei:

https://youtu.be/jGDxNVmD1NM

SABATO 25 MARZO 2023, DANTEDÌ

L’Inferno di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan (Italia, 1911)

https://www.youtube.com/watch?v=bhcyGT0vv6Q

Approfondimento cinematografico di Katiuscia Tomei:

https://youtu.be/Drq-yf6c3P0