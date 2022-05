PESCARA – Il gruppo motociclistico Centaure on the Road organizza un evento per combattere la violenza sulle Donne con iniziative che si svolgeranno il giorno 8 Maggio 2022 in tutta Italia. Anche Pescara è stata scelta come una delle tante città sede della iniziativa.

L’Associazione è composta da donne appassionate di motociclette che si sono unite per far sì che il loro amore per la guida delle due ruote diventasse anche il motore per l’organizzazione di eventi e iniziative legate al sociale.

L’iniziativa dell’8 maggio va proprio in questa direzione perché con l’evento organizzato nel giorno della festa della mamma a Pescara e nei capoluoghi più importanti di tutte le regioni d’Italia, si griderà un forte no contro la violenza sulle donne.

A Pescara ci sarà l’incontro con l’associazione Anake, associazione femminile no-profit, costituitasi a Pescara nel 2005 per aiutare donne in difficoltà a causa di maltrattamenti e/o violenze ed ha come primo scopo statutario la lotta contro la violenza alle donne e ai minori

Il Programma prevede il raduno delle Lady Bikers alle ore 10:00 in piazza Sacro Cuore, partenza per un motogiro per le strade della città, il rientro in piazza dove intorno alle ore 11:00 dove si terrà l’incontro con l’Assessore Nicoletta Di Nisio e le referenti dell’Associazione Ananke.