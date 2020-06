Ingresso gratuito al Museo Genti d’Abruzzo e Cascella per i donatori

Approvato l’emendamento presentato dal M5S che garantirà l’ingresso gratuito a tutti i donatori di sangue (AVIS e FIDAS), di organi, tessuti e cellule (AIDO), di midollo osseo (ADMO), di sangue di cordone ombelicale (ADISCO), e di cellule staminali (ADOCES)

PESCARA – Approvato ieri, lunedì 29 giugno 2020, in Consiglio Comunale il rinnovo della convenzione tra il Comune di Pescara e la Fondazione Genti d’Abruzzo, per la gestione del complesso museale del Bagno Borbonico e del Museo Basilio Cascella. Grazie ad un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, a firma del consigliere e vice capogruppo Paolo Sola, sarà garantito l’ingresso gratuito a tutti i donatori di sangue (AVIS e FIDAS), di organi, tessuti e cellule (AIDO), di midollo osseo (ADMO), di sangue di cordone ombelicale (ADISCO), e di cellule staminali (ADOCES).

“Già in sede di approvazione di bilancio 2020, con una mozione avevamo chiesto ed ottenuto l’impegno da parte dell’amministrazione a garantire l’ingresso gratuito ai donatori in tutti i musei cittadini – commenta il vice capogruppo M5S Paolo Sola – e questo è il primo passo concreto in questa direzione, che al momento riguarda il Museo delle Genti d’Abruzzo e il Museo Basilio Cascella e presto verrà esteso a tutti i musei cittadini”.

Sarà sufficiente presentare la tessera associativa o il certificato di donazione per avere l’accesso gratuito alle mostre permanenti, per quanto l’iniziativa del Movimento 5 Stelle comprenda anche l’impegno da parte del Comune a chiedere agli organizzatori di eventuali mostre esterne o temporanee l’applicazione di una scontistica ai donatori.

“É un atto di civiltà che ha l’obiettivo di premiare le persone che, quotidianamente, compiono questo gesto di grande altruismo – prosegue il capogruppo M5S Erika Alessandrini – soprattutto in un momento in cui dobbiamo tenere bene a mente quanto sia importante il concetto del donare. La sensibilità sociale passa anche attraverso la cultura”.