Infoday di presentazione dei bandi “Europa Creativa 2021-2027”

L’incontro, promosso dall’associazione “L’Abruzzo in Europa”, si terrà il 15 luglio. Invitati a partecipare tutti i Comuni abruzzesi

REGIONE – È prevista per giovedì 15 luglio alle ore 15,00 la prima Infoday di presentazione dei nuovi bandi “Europa Creativa 2021-2027”. L’incontro è promosso dall’associazione “L’Abruzzo in Europa” in collaborazione con il Ministero della Cultura, Dott.ssa Anna Conticello Project Manager del Desk Cultura della Direzione Generale Creativa Contemporanea e con Dott.Luca Ricci di Kilowatt Festival che porterà la sua testimonianza sul Progetto BeSpectative!

All’iniziativa sono stati invitati a partecipare tutti i comuni abruzzesi per illustrare loro gli strumenti, le azioni e le modalità di intervento previste dal programma, e pianificare di conseguenza la propria attività. Regolamento, proposte di lavoro e primi bandi verranno resi noti dagli esperti nel settore che forniranno una guida per la partecipazione ai progetti di Europa Creativa e un database degli stessi dove cercare ispirazione e partner per i propri progetti.

“Il programma Europa Creativa – spiega Giuseppe Di Pangrazio vice Presidente Abruzzo in Europa – disporrà di un bilancio quasi raddoppiato rispetto al periodo 2014-2020, investirà 2,5 miliardi di euro nei settori culturali e creativi dal 2021 al 2027 per aiutare il settore a riprendersi dalla pandemia. Per l’Abruzzo è una chance unica e irripetibile, non possiamo sbagliare”

Proprio in virtù dell’importanza delle azioni del programma Eu, l’associazione Abruzzo in Europa ha deciso di aprire l’infoday a tutti fornendo il link su piattaforma digitale zoom (l’estensione completa del link è nel Pdf allegato) garantendo la diretta Facebook sul profilo dell’associazione e, per la prima volta, il LIVE solo per l’ascolto sul sito internet https://www.abruzzoineuropa.eu/

Link per registrarsi:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIude2vqz4tHt1bDbtulQquEEt1NiCxTqul