PESCARA – Nella giornata odierna il prefetto Di Vincenzo ha presieduto una riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia alla quale hanno preso parte il questore Liguori, il colonnello Barbera e il colonnello Caputo.

Nel corso della riunione è stata condivisa l’istituzione in Prefettura di un Nucleo di analisi per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità’ nella gestione dei fondi del PNRR.

Il Nucleo sarà composto da un rappresentante rispettivamente del Questore, del Comandante provinciale dei Carabinieri e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza e potrà’ essere integrato all’occorrenza da esponenti di altre Amministrazioni ed Enti.

Il compito del Nucleo sarà quello di analizzare, in un’ottica preventiva, i settori maggiormente esposti alle infiltrazioni criminali in questo territorio in modo da indirizzare e rafforzare, anche in collaborazione con le Amministrazioni interessate, i presidi a tutela della legalità’.

“Prevenire senza interferire” sottolinea il prefetto Di Vincenzo deve essere la linea di condotta del Nucleo, la cui attività’ dovrà essere snella, agile senza alcuna interferenza sugli adempimenti amministrativi del PNRR, i cui obiettivi dovranno essere realizzati con tempestività’ ed efficacia.