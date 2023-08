Incontro a Casalanguida con Francesco Moccia: ecco come é andata

Lo scrittore e autore é intervenuto in occasione delle iniziative per i 170 anni della Grande Banda Musicale di Casalanguida

CASALANGUIDA – È stato un successo l’incontro con Federico Moccia, scrittore, regista, autore televisivo e teatrale, nell’ambito delle iniziative per i 170 anni della Grande Banda Musicale di Casalanguida. Domenica 20 agosto, nella piazzetta di Palazzo Procaccini, dopo i saluti introduttivi del sindaco Luca Conti, Moccia ha dialogato con Tonino Menna e con l’autore e regista Rai Luca Mancini. Ha proposto passaggi dei suoi libri più noti e raccontato episodi del suo percorso professionale e personale. Un pubblico attento ha partecipato all’appuntamento culturale che è stato accompagnato dalla musica dei Tetracla. Al termine dell’incontro l’amministrazione comunale ha donato a Federico Moccia una targa ricordo, ringraziandolo per la sua cordialità e disponibilità. La serata si è poi conclusa con la degustazione di prodotti del territorio.

«È stata davvero una serata interessante – commenta il sindaco Luca Conti -. Ringraziamo Federico Moccia per aver voluto essere tra noi e Tonino Menna che ha curato l’organizzazione dell’evento. Grazie ai dipendenti comunali per il supporto tecnico e alle volontarie che hanno curato la parte enogastronomica. Un grazie anche a Luca Mancini e ai Tetracla per la loro partecipazione».