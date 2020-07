Incontri-concerto a Pescara con la musica di Lavagnini e De Pasquale

PESCARA – Giovedì 9 luglio alle 21 presso il cortile del Teatro Cordova e della Biblioteca “Falcone e Borsellino” a Pescara appuntamento con l’incontro-concerto all’aperto. Protagonisti saranno Francesca Lavagnini (pianoforte) e Carmen De Pasquale (canto). Open concert: Alessandro Bonpensa, pianoforte Con la presentazione del M° Fernando Caida Greco. Di seguito il programma che verrà seguito e il profilo dei due musicisti.

PROGRAMMA

W.A. Mozart: Sonata n.16 K. 545

I. Allegro

II. Andante

J.S. Bach: Invenzione a due voci n.10, Alessandro Bonpensa

L. V. Beethoven: Sonata N.6 Op. 10 n.2

I. Allegro

II. Allegretto

III. Presto

J. Brahms: 3 Intermezzi Op. 117

I. Andante moderato

II. Andante non troppo e con molta espressione

III. Andante con moto

F. Schubert: An den Mond, Op. 57 n.3

Nacht und Träume, Op. 43 n.2

W. A. Mozart: Als Luise, K. 520

F. Schubert: Lied der Mignon, Op. 62 n.4

F. P. Tosti: First Waltz

Francesca Lavagnini, nata nel 1998, ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di 9 anni con la Prof.ssa Cristina Bonaccini. Parallelamente allo studio del pianoforte, si è diplomata in lingue e ha conseguito diverse certificazioni linguistiche tra cui il B2 di inglese e di francese. È stata vincitrice come solista in alcuni concorsi nazionali quali: San Severino Marche 2010, Casamicciola Terme 2011, L’Aquila 2011, San Vincenzo 2012, L’Aquila 2012 e in formazione da camera a San Severino Marche 2010, Casamicciola Terme 2011, San Vincenzo 2012, L’Aquila 2012, Giulianova 2019 e Ortona 2019. Ha partecipato in qualità di pianista accompagnatore al Concerto Inaugurale del Coro di Voci Bianche “F. P. Tosti” tenutosi nel 2012 presso il Teatro Comunale “F. P. Tosti” di Ortona e al progetto “Voci in crescendo” svoltosi presso la Scuola Primaria di Ortona nell’anno scolastico 2013/2014. È stata partecipe della rassegna “I Concerti Aperitivo” 2020 a Pescara sia da solista che in formazione da camera. Nell’Anno Accademico 2017/2018 è stata ammessa al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara dove studia con il Professor De Ninis Paolo. Ha partecipato alle masterclass del “Festival Musica e Natura” di Scanno negli anni 2016, 2017 e 2018 e si è esibita anche nei concerti finali dei migliori alunni del corso. Collabora come pianista accompagnatore con diversi cantanti in concorsi e in concerti nazionali.

Carmen De Pasquale, cantante proveniente dalla provincia di Foggia, nasce a San Severo il 07/09/1992. Soprano Lirico di estensione, ha cominciato gli studi musicali in seguito al diploma di maturità classica, prendendo lezioni di canto dapprima privatamente per conseguire l’ammissione presso il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso ad indirizzo pre-accademico sotto la guida del M° Luciano Di Pasquale. Attualmente è diplomanda in Canto Lirico di I Livello sotto la guida dello stesso maestro presso il Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Ha preso parte a dei concerti in Conservatorio, come quello improntato sulla liederistica Schubertiana dei “Winterraise” e quello in tributo al compositore abruzzese “Alfonso Cipollone”. Svolge attività di corista all’interno dello stesso Conservatorio. Fa parte del coro stabile dell’Accademia diretta dal M° Pasquale Veleno. Svolge regolarmente masterclass dentro e fuori il Conservatorio. Tra gli impegni che la vedono coinvolta a Pescara ricordiamo l’appuntamento del 29 Febbraio dell’anno corrente con “I CONCERTI APERITIVO” in collaborazione con la pianista Francesca Lavagnini, alunna della Professoressa Cristina Bonaccini.