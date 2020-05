Incendio tra Pescara e Montesilvano, intervengono i vigili del fuoco

All’altezza delle piscine “Le Naiadi” sono andati a fuoco alcuni rifiuti e materiali accatastati. In corso accertamenti sulla natura del rogo

PESCARA – Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, si é sviluppato un incendio al confine tra Pescara e Montesilvano, nel pomeriggio all’altezza delle piscine “Le Naiadi”.

Le fiamme si sono sviluppate in un’area recintata della Pineta di Santa Filomena: a fuoco alcuni rifiuti e materiali accatastati, non pericolosi. Sul posto sono interventi la Polizia Locale e tre squadre dei Vigili del Fuoco (due di Pescara e una d Montesilvano), che sono riuscite a spegnere il rogo in poche ore. Il fumo che si era alzato aveva preoccupato cittadini e automobilisti intransito nella zona.

Per precauzione chiuso un tratto di strada da Via Livenza, verso sud, fino all’altezza dello stabilimento balneare “Il Moro”. Non si esclude l’ipotesi dolosa.