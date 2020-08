Incendio Colle Renazzo, sopralluogo del Sindaco di Pescara

PESCARA – “Questa mattina, con il comandante della Polizia Municipale Palestini, ho fatto un giro di ricognizione a Colle Renazzo per verificare la situazione dopo l’incendio. Ho parlato con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Cenzi che mi ha confermato che era tutta sotto controllo. Ieri abbiamo vissuto una giornata drammatica, ringrazio tutte le Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile che hanno dato come al solito l’anima e non si sono fermati un secondo per garantire, tutelare e proteggere i cittadini e il territorio”. Lo ha riferito in un post di Facebook il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Carlo Masci