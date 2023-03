Inaugurazione stalla in muratura grazie al progetto Etiopia onlus – Lanciano

La onlus presieduta da Angelo Rosato continua a portare avanti la sua missione umanitaria in Etiopia, dove una delegazione abruzzese si è recata in questi giorni

LANCIANO – Domenica 19 marzo, si terrà l’inaugurazione di una grande stalla in muratura realizzata in collaborazione con un’associazione abruzzese della CIA – Agricoltori italiani: Ruralità e Solidarietà.

“Il nostro impegno nel Corno d’Africa compie ben 17 anni – commenta il presidente Rosato – nei quali abbiamo realizzato 8 scuole e 3 pozzi in profondità, portato medici e infermieri professionali in loco, organizzato un’operazione chirurgica in Italia per un bimbo dal volto dilaniato da una iena. Siamo sempre in prima linea, animati da grande entusiasmo”.

“Inoltre – riprende Rosato – abbiamo operato anche in questi anni di Covid, continuando le nostre attività in Etiopia e soprattutto abbiamo sostenuto, con le adozioni a distanza e l’aiuto di benefattori da tutta l’Italia, studenti e maestre, ad esempio nel villaggio di Agamsa, villaggio a 200 Km a sud ovest di Addis Abeba. Abbiamo anche instaurato delle collaborazione con alcune scuole di Lanciano”.

In questa tornata la delegazione della onlus è composta da 7 membri, tra cui Sandra Di Fabio, responsabile di Neonatologia presso l’ospedale de L’Aquila, e da Nozzi Mariano

direttore generale della CIA Abruzzo nonché presidente di Ruralità e Solidarietà.