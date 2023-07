Inaugurazione nella Riserva Regionale del Fiume Vera Tempera

L’AQUILA – “L’amministrazione Separata Usi Civici di Tempera sarà lieta di comunicare a breve, il giorno dell’inaugurazione dei nuovi spazi e percorsi creati nella riserva del Vera. Dopo aver stipulato un protocollo di intesa con il Comune di L’Aquila e dopo l’approvazione dei progetti redatti dal Geom. Blair Federico i lavori iniziati il 25/07/2022 sono stati finalmente ultimati.

Grazie a un contributo straordinario della Regione Abruzzo e della stessa ASBUC di Tempera, si è proceduto ad affidare alla ditta Tecsistem srl l’esecuzione del I° lotto che ha riguardato la sostituzione della staccionata lungo il tratto del fiume all’interno dell’abitato. A seguire dopo la riperimetrazione dei confini con il Geom. N. Pietrucci, è stato possibile affidare alla cooperativa A.C.F. arl la realizzazione del II° e III° lotto in progetto.

Tali lavori hanno riguardato la rimozione delle vecchie recinzioni e il ripristino ex novo sulla linea di esproprio. Entrando nel cuore della Riserva si è passati a una definizione dei confini in modo meno impattante tramite la realizzazione di staccionate in legno di castagno. Tali operazioni hanno reso possibile l’acquisizione di nuovi spazi da offrire ai visitatori. Nella parte a monte una serie di scalinate in legno e staccionate hanno permesso di creare sentieri perimetrali di pregevole effetto, aumentando di molto i percorsi i fruizione della Riserva.

Grazie alla concessione di una servitù di passaggio da parte della Sig.ra Maria Vittoria Lazzaro si è potuto raggiungere con un sentiero il territorio di Uso Civico dove questa Amministrazione conta di proseguire un ulteriore percorso di valorizzazione del territorio di Tempera” si legge nella nota di ASBUC Tempera.