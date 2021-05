Inaugurazione del Poliambulatorio D’Archivio a Giulianova: ecco quando

A tenere a battesimo la struttura d’avanguardia, il prossimo 29 maggio saranno il sindaco, il vescovo, il direttore generale della ASL, il rettore e il presidente della Provincia

GIULIANOVA – Sabato 29 maggio, alle ore 10.30, verrà ufficialmente inaugurato il Poliambulatorio D’Archivio di via Mamiani a Giulianova. Esteso oltre 200 mq. e funzionalmente in rapporto con i centri diagnostici del Gruppo Medico D’Archivio presenti a Giulianova, Teramo e a Montorio al Vomano, il Poliambulatorio si giova di una trentina di specialisti provenienti da tutta Italia e per gran parte operanti in prestigiose strutture sanitarie di riferimento nazionale. Tuttavia si prevede di implementare il numero degli specialisti in modo da offrire la più ampia gamma possibile di prestazioni.

«Siamo impegnati in un grande sforzo organizzativo – dichiara il dott. Claudio D’Archivio, direttore scientifico del Gruppo Medico – con ricadute positive anche sotto il profilo occupazionale giacché abbiamo proceduto all’assunzione di cinque nuovi collaboratori tra area amministrativa e sanitaria. Attualmente il Poliambulatorio garantisce attività specialistica medica, endoscopica, cioè gastroscopie, colonscopie, broncoscopie e prossimamente citoscopie. Mediante una sala dedicata e dotata delle più innovative tecnologie, assicura anche attività chirurgica ambulatoriale in riferimento all’ortopedia, alla dermatologia e alla chirurgia estetica. E presto – conclude il dott. D’Archivio – il Poliambulatorio sarà centro di riferimento privato in Abruzzo per una particolare prestazione di cui, ultimate le procedure in corso, daremo adeguata notizia».

Al taglio del nastro parteciperanno il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, il Vescovo di Teramo-Atri mons. Lorenzo Leuzzi, il direttore generale della ASL di Teramo Maurizio Di Giosia, il presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura ed il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola.

Per ragioni connesse al Covid-19 la cerimonia si terrà senza pubblico.