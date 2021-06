Inaugurazione Murales e Laboratorio ‘EnoGastronoMagic’ alla De Cecco

PESCARA – Si svolgerà lunedì 14 giugno, alle ore 16, l’Inaugurazione del Murales di 100 metri quadrati e del Laboratorio Artistico-Creativo EnoGastronoMagic, realizzato nel complesso scolastico dell’Istituto Alberghiero Ipsseoa ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Marsi-via dei Sabini.

Il progetto, che si realizzerà da giugno a luglio 2021, è stato predisposto nell’ambito del programma ‘Piano Scuola Estate 2021’ promosso dal Ministero, e ruota attorno all’iniziativa ‘Street Art in Teoria e in Pratica nel Campus del Gusto’, ed è stato ideato in partnership con l’Atelier Zero.Dieci.

All’iniziativa saranno presenti la dirigente Scolastica Alessandra Di Pietro, la docente Rossella Cioppi, coordinatrice del progetto, e i due street artist di fama mondiale Raul33 e Zot19.