Inaugurata la mostra “La Rinascita della Pineta dannunziana” a Pescara

PESCARA – Il suggestivo scenario della Sala consiliare del Comune di Pescara fa da cornice alla mostra delle opere dei 30 autori che dallo scorso mese di gennaio hanno dato vita, su invito del professor Giorgio Del Bono, ideatore e curatore della manifestazione, e dell’Amministrazione civica, a un percorso culturale che ha unito l’amore per l’arte allo scopo di sostenere la ripresa di un sito naturale che è di per sé espressione di bellezza e di storia, la Pineta dannunziana. Lì dove il primo di agosto 2021 il furore delle fiamme arrecò ferite profonde al patrimonio verde della riserva si è concentrata l’ispirazione e l’azione benefica degli artisti che, dopo l’estemporanea svoltasi a settembre, hanno messo a disposizione i loro lavori che da domani sarà possibile anche acquisire nella vendita all’asta che lo stesso Del Bono ha voluto proprio per devolvere le metà del ricavato alla rinascita della Pineta Dannunziana.

L’inaugurazione dell’esposizione ha avuto luogo sabato 10 dicembre, con la partecipazione del sindaco Carlo Masci, del presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e della presidente della Commissione Cultura del Comune, Manuela Peschi.

“Viste le finalità profonde di questa iniziativa – ha detto il professor Giorgio Del Bono – che rappresenta una vera scommessa, cioè organizzare una vendita all’asta a beneficio delle Pineta dannunziana, i lavori presenti avranno un prezzo di cessione davvero minimo, anche di 200 euro, cioè di dieci volte inferiore al loro valore reale. Lo abbiamo fatto per la nostra pineta. Le opere sono quasi tutte ispirate alla pineta e ai dintorni della stessa, non solo del circondario, e la mia volontà, in questo confido molto nell’aiuto del Comune, è quella di organizzare un’estemporanea il primo di agosto del 2023 a due anni di distanza da quella tragica giornata”.

Il sindaco Carlo Masci, intervenendo all’inaugurazione, ha ringraziato il professor Del Bono “non solo per il valore culturale di questa iniziativa ma perché questo ci offre un’ulteriore spinta per la ricostruzione dell’area verde più importante della nostra città. La pineta sta rinascendo nel suo ciclo naturale, noi come amministrazione, unitamente al comitato di esperti, la monitoriamo costantemente. Quella zona a sud di Pescara diverrà presto, anche per via dell’accorpamento dei comparti che stiamo eseguendo, uno scrigno prezioso che molti ci invidieranno e di questo siamo molto orgogliosi”.

Il presidente Marcello Antonelli ha reso nota la decisione di prorogare l’esposizione per tutto il periodo delle festività natalizie allo scopo di permettere ai cittadini di poter ammirare le opere e, per chi volesse, di acquistare un quadro.

“Questo è un bel gesto, un connubio davvero significativo tra arte, senso civico e resilienza – ha affermato Antonelli – Un sostegno importante per la riqualificazione della pineta. Di questo come pescaresi dobbiamo essere grati al professor Del Bono e agli artisti che si sono resi disponibili, alcuni anche non di origine abruzzese, per aver realizzato un’esperienza che oltretutto rivela una vocazione non scontata di essere artisti ma allo stesso tempo volontari per un bene che è di tutti”. Manuela Peschi, presidente della Commissione Cultura del Comune ha evidenziato “la sensibilità dimostrata dagli artisti. Ho sempre pensato che l’arte porti dei benefici intrinseci a tutti noi. In questo caso a ciò deve unirsi però la stessa attenzione da parte dei cittadini che hanno un’opportunità, partecipando alla vendita all’asta, per dimostrare di amare la nostra pineta”.