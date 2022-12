“In … Canta il Natale”, concerto e degustazione a Collebrincioni (AQ)

COLLEBRINCIONI – Un concerto con repertorio natalizio e una degustazione dei prodotti tipici, per accogliere le feste in arrivo con la popolazione locale e i turisti desiderosi di conoscere le tradizioni del territorio. E’ l’iniziativa che il comitato “Festa Sant’Antonio 2023”, insieme all’associazione “La Valle del Vasto”, con il contributo del Comune dell’Aquila e della locale Asbuc, hanno promosso per il prossimo sabato 17 dicembre a Collebrincioni. “In…Canta il Natale” è il titolo dell’evento, che inizierà alle ore 17:00 presso la Chiesa della frazione aquilana con un concerto della “Corale Gran Sasso”, che diretta da Carlo Mantini eseguirà canti della tradizione natalizia. A seguire, presso la sala polivalente “Cianfrini”, ci sarà una degustazione di prodotti tipici.

Un “invito a partecipare numerosi” e un “ringraziamento al Comune, alla Asbuc e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa bella iniziativa”, presente anche nel cartellone comunale degli eventi natalizi, è stato espresso dalle associazioni organizzatrici. Ringraziamento condiviso dal consigliere comunale Daniele D’Angelo: “Le istituzioni, le associazioni e il coro – afferma D’Angelo – hanno dato con questa iniziativa un importante contributo a tenere vive le tradizioni e il senso di comunità”.