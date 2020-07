In bici per i 4 parchi d’Abruzzo, ecco l’iniziativa degli insegnanti teramani

TERAMO – Il giro d’Abruzzo in bici. É quello che hanno fatto nei giorni scorsi alcuni docenti della scuola teramana. Piera Bertolelli, insegnante di Sostegno nell’Istituto Cerulli-Crocetti di Giulianova, con il Referente Provinciale dell’Ufficio di Educazione Fisica di Teramo, Marco Pompa, insieme a Valter Ciaffoni, docente di Educazione motoria nell’ I.C. d’Alessandro di Teramo, Angelo Ciaffoni, fisioterapista del Centro Life Club Teramo e di Antonio D’Abbieri, luogotenente Guardia di Finanza di Teramo, hanno percorso circa 90 km al giorno per dare sostanza ad una impresa denominata: ” Tour 4 parchi”.

In 4 giorni, dal 2 al 5 luglio, gli insegnanti teramani hanno affrontato altrettante tappe. La comitiva, come primo impegno si è misurata con Teramo/ Castel del Monte di Km 78,14 e con un dislivello 2173 mt.

Questo nel dettaglio l’itinerario: Partenza Teramo ore 8,30 Piazza Madonna delle Grazie- Collurania- Villa Vomano- Villa Petto- Castelli- Castel del Monte dove hanno pernottato all’Hotel Miramonti. La seconda tappa il 3 luglio: Castel del Monte/ Celano Km.78,79, dislivello 1334 mt, col seguente percorso: partenza Castel del Monte ore 8,30 Calascio- Santo Stefano di Sessanio- Barisciano- Poggio Picenze- Fossa- Rocca di Mezzo- Ovindoli- Celano. Pernottamento Hotel Lory. Terza tappa il 4 Luglio: Celano/ Pescasseroli Km 105 dislivello 2350 mt. Di seguito il dettaglio: partenza Celano ore 8,00- Pescina- Rivoli- Cocullo- Anversa D.A.- Castrovalva- Villalago- Scanno- Villetta Barrea- Pescasseroli. Pernottamento Hotel Primula. Quarta e ultima tappa, il 5 luglio: Celano/ Casoli Km. 80, dislivello 1600 mt col seguente tragitto: Ore 8,00 partenza Pescasseroli- Villetta Barrea- Alfedena- Castel di Sangro- Pontone- Roccaraso- Rivisondoli- Palena- Lama dei Peligni- Fonterossi- Fico San Martino- Lago Sant’Angelo- Casoli.

L’iniziativa, in collaborazione con l’ufficio di coordinamento Regionale di Educazione Fisica, diretto da Antonio Passacantando, con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo- Ufficio Ed Fisica coordinato da Marco Pompa e patrocinata dalla UISP Teramo, a cui hanno dato un fattivo contributo anche la FIAB Teramo e l’associazione Pro Bike Teramo, è alla base di un progetto che sarà proposto a tutte le scuole abruzzesi per il prossimo anno scolastico.

L’idea di promuovere il cicloturismo nei vari gradi d’istruzione trova conferma anche nelle parole del coordinatore regionale di Educazione fisica.

“Promuovere il territorio abruzzese attraverso le buone pratiche di mobilità sostenibile”, conferma Antonio, da tutti conosciuto come Antonello Passacantando, “come la pratica ciclistica, permette, ai nostri allievi, non solo di apprezzare gli straordinari scenari dei nostri parchi naturali e, soprattutto, di assorbire immagini e particolari della realtà, seguendo uno schema spaziale e temporale nel quale gli eventi si sviluppano strettamente collegati tra loro. Ricordiamoci che in un bambino mente e corpo sono strettamente connessi. In bici l’allievo è protagonista del suo movimento; la bicicletta è sotto il suo diretto e stretto controllo e diventa parte di lui, quasi un oggetto vivo, un prolungamento di sé, un amico che lo sostiene e gli ubbidisce fedelmente. Spostandosi in bici il bambino può usare la strada, esplorandola, appropriandosene; la strada”, conclude Passacantando, “può così diventargli famigliare, favorendo in lui una visione dell’ambiente positiva, concreta, creativa, ecologica”.