Impianti sportivi comunali a Giulianova, si punta alla riqualificazione

Il Comune di Giulianova partecipa a due bandi nazionali e regionali con progetti destinati al potenziamento della Piscina, del PalaCastrum e del Campo di basket di via Mattarella

GIULIANOVA – L’Amministrazione Costantini punta alla riqualificazione degli impianti sportivi comunali, attraverso la partecipazione dell’Ente ad importanti bandi nazionali e regionali per il potenziamento della pratica sportiva in città.

Ad annunciarlo è il Consigliere comunale delegato alla Programmazione e Manutenzione degli impianti sportivi Matteo Carpineta. Il Comune di Giulianova parteciperà al bando ministeriale “Sport e Periferie” per la riqualificazione della Piscina Comunale, con un progetto esecutivo di circa 600 mila euro e al bando della Regione Abruzzo per ottenere contributi da destinare all’impiantistica sportiva, presentando due progetti. Il primo, di 150 mila euro, punta alla messa a norma della tribuna del PalaCastrum, che verrà ampliata per ospitare 200 posti, con la creazione di un’area pubblica destinata ai diversamente abili. Il progetto prevede anche interventi sul piano antincendio della struttura. Il secondo progetto messo in campo dal Comune, di circa 100 mila euro, prevede la riqualificazione del campo da basket di via Mattarella.

“Sono anni che l’ente comunale non partecipa a bandi importanti per il potenziamento delle sue strutture– dichiara il Consigliere Matteo Carpineta – dopo la delega affidatomi dal Sindaco Costantini, mi sono messo immediatamente al lavoro insieme agli uffici comunali preposti, a cui va il mio più sincero ringraziamento. Grazie a tutti i dipendenti che hanno lavorato alacremente affinché questi progetti, tesi alla riqualificazione delle nostre strutture sportive, potessero essere presentati entro i tempi stabiliti dai bandi”.

In allegato foto del PalaCastrum, della Piscina Comunale e del Campo di basket di via Mattarella.