L’Impavida Ortona torna a vincere contro Reggio Emilia (3-1)

ORTONA – Torna alla vittoria la Sieco e lo fa con il medesimo punteggio dell’andata 3-1. Vittoria che grazie alla concomitante sconfitta di Calci contro Bergamo riporta l’Impavida al secondo posto dietro Siena. Marks in fase di recupero, ancora fuori dal campo in attesa di recuperare forma e moduli di gioco che gli sono sfuggiti di mano durante questo lungo periodo di inattività forzata. Al centro c’è sempre Sesto nella formazione titolare ma Michele Simoni trova tempo e modo di tornare ad assaggiare il campo, come del resto aveva già fatto nella sfortunata trasferta di Mondovì. Un primo set dove sia da una parte che dall’altra a latitare è il muro, solo due in totale. Buona invece la prova in attacco degli impavidi che con il solo Ottaviani mettono a segno 10 punti. Secondo set molto equilibrato che la SIECO ha rischiato di perdere quando la Conad piazza la zampata e si porta avanti di due punti. Bravi i locali a recuperare e a rispondere colpo su colpo al “vantaggio” del break ospite fino a ribaltare la situazione durante i vantaggi chiusi poi da Ottaviani. Ancora in affanno la squadra ortonese nel terzo set che rincorre gli ospiti fino alla fine ma non riesce a completare la rimonta permettendo alla Conad di riaprire i giochi. La stanchezza però si fa sentire anche per i ragazzi della Conad che nel quarto set abbassano sensibilmente il ritmo di gioco permettendo alla SIECO di acquisire quasi subito un discreto vantaggio che permetterà ai ragazzi di Nunzio Lanci una gestione del gioco tutto sommato tranquilla.

POST PARTITA

Nunzio Lanci: «Oggi, come del resto sempre, l’importante era vincere l’intera posta in palio. Adesso dobbiamo riposare un po’ per farci trovare al meglio nel quarto di finale di coppa Italia che giocheremo mercoledì in casa contro Brescia. Anche oggi si è dimostrato di come un campionato già tosto, nel girone di ritorno aumenterà ancora di difficoltà. I punti in palio diventano ad ogni giornata più pesante. A tutti, noi compresi interessa incamerarne il più possibile per un motivo o per un altro».

Sarà quindi di nuovo Impavida già mercoledì ma nella veste inedita di Coppa Italia contro la Sarca Italia Chef Brescia che i ragazzi di Nunzio Lanci hanno già affrontato in campionato, sempre in casa. All’ora si vinse tre set a uno. Domenica 19 gennaio, invece, la SIECO ricambierà la visita della Pool Libertas Cantù. Nel girone di andata finì 3-1 per la Sieco.

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 1, Pesare (L), Bertoli 21, Sesto 4, Ottaviani 21, Pedron 1, Toscani (L), Del Frà n.e., Salsi n.e., Carelli 15, Marks n.e. Astarita 3, Menicali 11. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Conad Reggio Emilia: Zingel , Catellani, Mattei 12, Miselli 6, Dolfo 18, Pinelli, Magnani 21, Bellini n.e., Cagni (L) n.e., Scarpi n.e., Ippolito 10, Morgese (L), Fabi 1. Allenatore Lorizio Giuseppe. Vice-Allenatore: Civiliini Masimo

Sieco Service Impavida Ortona – Conad Reggio Emilia 3-1 (25-21 / 29-27 / 23-25 /

Durata Incontro: 1h 57’

• I Set: 27’

• II Set: 35’

• III Set: 31’

• IV Set: 24’

• V Set:

Muri Punto:

• Ortona: 13

• Reggio Emilia: 7

Aces:

• Ortona: 5

• Reggio Emilia: 2

Errori Al Servizio:

• Ortona: 15

• Reggio Emilia: 19

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: LUCIANI Ubaldo

• Secondo: ORANELLI Alessandro

Altri Risultati Ultima Giornata:

Kemas Lampiel Santa Croce – Synergy Mondovì 2-3

Pool Libertas Cantù – Materdominivolley.it Castellana Grotte 1-3

Emma Villas Aubay Siena – Sarca Italia Chef Centrale Brescia 3-1

Olimpia Bergamo – Peimar Calci 3-2

BCC Castellana Grotte – Geovertical Geosat Lagonegro 3-0

Classifica: Siena 32, ORTONA 27, BCC Castellana 26, Calci 26, Bergamo 24, Brescia 21, Santa Croce 17, Materdomini Castellana 16, Lagonegro 14, Mondovì 13, Reggio Emilia 9, Cantù 9.