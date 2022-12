Impavida Ortona – Maury’s Com Cavi Tuscania, presentazione del match

ORTONA – Un dopo pranzo con i fiocchi attende i tifosi della Sieco Impavida Ortona e tutti gli amanti della pallavolo in generale. Domenica 4 dicembre, con fischio di inizio alle ore 16.00 i Ragazzi Impavidi si troveranno al cospetto della forte Maury’s Com Cavi Tuscania.

Dopo la convincente prestazione di mercoledì scorso contro Marcianise che oltre ai tre punti è valsa anche il primo tre a zero in questo campionato, Ortona si prepara ad una sfida avvincente contro Tuscania.

Nunzio Lanci: «Siamo riusciti a chiudere la sfida di mercoledì in tre set e la cosa non può che darci fiducia nei nostri mezzi. Una gara infrasettimanale prima di una sfida importante come quella di domenica non è forse il massimo per la preparazione ma almeno siamo riusciti a chiuderla in tre set, cosa che quest’anno non era mai accaduta. Tuscania è un ottima squadra con giocatori importanti che hanno militato in categorie ben superiori. Noi non siamo da meno e finalmente cominciamo ad essere più consapevoli dei nostri mezzi. Dobbiamo dare il massimo per ottenere il massimo da questa sfida».

Tra le fila dei prossimi avversari della Sieco ci sono atleti di grande esperienza. Il centrale Festi, il Libero Sorgenti e l’opposto Onwuelo le punte di diamante di Mister Passaro.

Fischio di inizio previsto per domenica 4 dicembre alle ore 16.00 e diretta dai due fischietti Gasparro Mariano (Agropoli) e Pasciari Luigi (Nola).