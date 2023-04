Illuminata anche via Maiella, tratto nel centro urbano di Santa Teresa

Completati i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in via Maiella, via Sangro e via Colle San Giovanni

SPOLTORE – Dopo l’installazione dei nuovi pali in via Sangro e Colle San Giovanni, da ieri sera è stata illuminata anche via Maiella, un tratto importante nel centro urbano di Santa Teresa nel quale finalmente si è completata tutta la via. Si tratta di un contributo di € 90.000,00 complessivi previsti nella legge di bilancio 2020, attualmente confluita nei fondi del PNRR, di cui € 65.967,64 comprensivi di € 1.625,95 quali oneri per la sicurezza diretti, importo non soggetto a ribasso d’asta, ed ulteriori € 1.778,61 quali oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani sicurezza, oltre l’importo di € 22.253,75 quali somme a disposizione dell’amministrazione.

Soddisfatto il Sindaco Chiara Trulli che dichiara: “L’Amministrazione comunale continuerà a dare risposte ai cittadini nell’ottica del potenziamento della pubblica illuminazione sul territorio, in linea con quanto già avviato anche negli anni scorsi con lavori di estensione su quasi tutto il territorio comunale. Restano alcune zone nelle quali portare il servizio e nelle prossime attività di programmazione pianificheremo ulteriori ampliamenti della rete. In Colle San Giovanni questo intervento era atteso da anni anche per esigenze di sicurezza e siamo felici che i nostri concittadini siano oggi più sereni. Chiosa il delegato alla Pubblica Illuminazione Stefano Burrani. “Sono conclusi o in fase di ultimazione anche i lavori in altri tratti, come via Leonardo Da Vinci e via Machiavelli e molto altro intendiamo fare a seguire, attraverso il fotovoltaico che ha enormi vantaggi anche in termini di sostenibilità economica e non solo”.