“Il viaggio di Galileo” in scena al Teatro Musica di Avezzano

AVEZZANO – Si conclude la rassegna “Spazio al Natale”, un progetto a cura de Il volo del coleottero Teatro Musica di Avezzano. Il quarto e ultimo appuntamento con gli spettacoli è previsto domenica 8 gennaio alle ore 17.30, presso SPAZIO teatro e arti creative in Via delle Olimpiadi 2/C ad Avezzano (Zona Borgo Pineta). Andrà in scena “Il viaggio di Galileo” con Brian Latini e Gabriele Davoli della compagnia artistica internazionale Jobel Art for Earth.

Una favola che racconta un viaggio avventuroso affrontando sfide e paure verso il superamento dei propri limiti attraverso un’immaginazione senza confini. Tra scienza, stelle e scoperte per cominciare il nuovo anno sulla scia di nuovi desideri. La rassegna “Spazio al Natale”, ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e si avvia verso il tutto esaurito anche per questo ultimo spettacolo.

Un appuntamento giunto alla seconda edizione fortemente voluto e sostenuto dalla compagnia Il volo del coleottero Teatro Musica organizzatrice della rassegna. Sul palco hanno trovato posto la musica, il racconto teatrale le tradizioni, il teatro ragazzi con un programma di altissimo livello dedicato a tutte le fasce di età. Un progetto totalmente autofinanziato e auto sostenuto che è stato reso possibile grazie alla volontà degli organizzatori, grazie al pubblico che ha risposto numeroso permettendo la riuscita il progetto e grazie agli artisti che hanno preso parte agli spettacoli scegliendo di sostenere e impreziosire la proposta.

Si ringraziano il TSA Teatro Stabile d’Abruzzo, il Trio Cardoso, la compagnia Cuntaterra e il Gruppo Jobel, nonché le librerie di Avezzano Ubik, Mr Book e Vieniviconme che hanno manifestato ancora una volta la vicinanza al progetto anche ospitando in modo amichevole la prevendita dei biglietti.

Il volo del coleottero Teatro Musica ha scelto di realizzare una proposta di ampio respiro culturale che potesse avvicinare il pubblico di ogni età e permettere di vivere il periodo delle feste di Natale nel segno della bellezza, della condivisione e dell’educazione culturale, obiettivi in linea con la Mission che la compagnia porta avanti da più di 15 anni di lavoro artistico e pedagogico sul territorio che trova una casa in Spazio teatro e arti creative, nato per essere un punto di riferimento di aggregazione culturale.

Per informazioni:

S P A Z I O teatro e arti creative

Via delle Olimpiadi 2/C ad Avezzano

Tel/WhatsApp 349.6057192