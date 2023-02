“Il vecchio e il mare”, Sebastiano Somma in scena a San Salvo

Alle 18:00 in programma al Teatro Aldo Moro l’evento benefico dedicato ai bambini ricoverati presso il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica di Chieti

SAN SALVO – Prende il via sabato 11 febbraio dal Teatro Aldo Moro di San Salvo la rassegna ‘Serata d’onore’ organizzata dalla Factory di Gabriele Cirilli con il contributo del Comune di San Salvo. Sul palco di via Istonia 2 s’inizia alla grande con uno degli attori più amati del panorama italiano, Sebastiano Somma, che porterà la lettura scenica de ‘Il vecchio e il mare’, uno dei capolavori letterari di Hernest Hemingway.

Nel corso dello spettacolo ecco la lotta tra un pescatore e la sua preda nel capolavoro senza tempo dello scrittore statunitense, raccontata da Somma accompagnato dal violino di Riccardo Bonaccini. Il vecchio Santiago sfida le forze incontenibili della natura nella disperata caccia a un enorme pescespada dei Caraibi, e poi nella lotta, quasi letteralmente a mani nude, contro gli squali che un pezzo alla volta gli strappano la preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria. Forse per la prima volta nella sua vita, mentre ingaggia il corpo a corpo coi suoi nemici acquatici, si scopre coraggioso e fiero. Il ragazzino Manolin è l’unico essere umano che lo capisce e gli è fedele. Ha imparato il mestiere di pescatore e tutti i segreti dal vecchio, ma è costretto ad abbandonare il suo amico di viaggio, per volere dei genitori, che desiderano peschi su un’altra barca con maggior fortuna. Manolin però è molto affezionato al vecchio e, appena può, se ne prende cura. Nel rapporto intenso col ragazzino e nel ritrovarsi vincitore triste, Santiago trova la ragione della propria esistenza.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00, info ai numeri 388-3070727 o 338-8063763.

Da segnalare che alle ore 18:00 Sebastiano Somma e Gabriele Cirilli saranno ospiti di un evento benefico organizzato da Adricesta Onlus (in collaborazione con il Lions Club San Salvo): l’obiettivo è, attraverso le donazioni dei partecipanti e dei sostenitori, contribuire a rendere più confortevole e meno traumatica la degenza di tanti bambini costretti al ricovero presso il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica di Chieti. Appuntamento all’interno del Gabrì Park Hotel San Salvo (via Sandro Pertini 60).

“Solidarietà e cultura. Due momenti che saranno vissuti con grande intensità nella stessa giornata sabato prossimo, 11 febbraio, in questa circostanza grazie alla sensibilità e alla innata disponibilità di Sebastiano Somma. Sono felice per San Salvo che dimostra di avere cuore e di sapersi ben predisporre nel farsi coinvolgere negli appuntamenti di spettacolo proposti in città grazie anche alla Factory di Gabriele Cirilli”. Ha affermato il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis.

Dopo Sebatiano Somma, il palco del Teatro Moro vedrà protagonisti Fabio Troiano con ‘Racconti neri…’ il 26 marzo e Maria Amelia Monti il 15 aprile con ‘La lavatrice del cuore’.