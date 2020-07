“Il sorriso ai tempi del Covid-19”, presentazione del libro a Castellalto

Il volume sarà presentato per la prima volta in pubblico sabato 25 luglio 2020 alle ore 21, al Belvedere Sandro Petrini di Castellalto, nell’ambito della tavola rotonda “Prospettive e visioni del Covid-19 in Abruzzo” all’interno dell’Abruzzo Book Festival

CASTELLALTO – Uscirà in questa settimana il libro “Il sorriso ai tempi del Covid-19 – Volti e pensieri di donne e uomini nell’Abruzzo dell’emergenza Coronavirus” del giornalista e scrittore Luca Maggitti e dei fotografi Domenico (detto Mimmo) e Andrea Cusano, conosciuti con il marchio di Cusano Photo.

Il volume sarà presentato per la prima volta in pubblico sabato 25 luglio 2020 alle ore 21, al Belvedere Sandro Petrini di Castellalto, nell’ambito della tavola rotonda “Prospettive e visioni del Covid-19 in Abruzzo” all’interno dell’Abruzzo Book Festival.

“Il 2020 sarà lo spartiacque per un nuovo “a.C./d.C.”, inteso come “avanti Covid-19 / dopo Covid-19”? Torneremo a usare parole e modi di dire come “mozzafiato” e “ti toglie il respiro” per descrivere emozioni positive? Torneremo a poterci abbracciare o vivremo per qualche anno distanziati? E, soprattutto, avete notato come si vede meglio il sorriso della gente adesso, che è coperto dalla maschera e quindi obbligato a risalire faticosamente la china, affacciandosi dagli occhi?”

Partendo da questi interrogativi, gli autori hanno realizzato un volume che contiene 140 ritratti di donne e uomini che hanno vissuto in Abruzzo (con due eccezioni) l’emergenza dovuta al Covid-19 e le loro riflessioni sul periodo della pandemia e del conseguente lockdown.

Tutte le persone fotografate hanno una cosa in comune: la mascherina di protezione che ne cela il sorriso, delegando questa funzione agli occhi. Il libro è impreziosito dalle riflessioni dei giornalisti e scrittori Paolo Di Vincenzo, Sandro Galantini e Simone Gambacorta, che hanno approfondito il periodo della pandemia occupandosi rispettivamente di mass media, storia e cultura.

Un volume che, come dal titolo della prefazione, vuole essere “Allegoria di una pandemia”, testimoniando un tempo complesso attraverso scatti spesso rubati a dottori che hanno cose più importanti da fare o commercianti alle prese con attività da far ripartire. Immagini a volte imperfette, ma che per questo certificano la bontà di una iniziativa che non prevedeva set né luci di ambientazione, ma documentazione sulla strada reperita galoppando ventre a terra.

I soggetti fotografati sono stati individuati da Mimmo Cusano e suo figlio Andrea, girando una parte di territorio abruzzese (Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pineto, Atri, Notaresco, Teramo, Pescara). Fra loro ci sono dottori e infermieri degli ospedali di Atri, Pescara e Teramo. I fotografi hanno sempre chiesto volontaria adesione che non è mai stata rifiutata e così alla fine – fra i 140 ritratti – si contano anche un deputato, un rettore, un presidente di provincia, 5 sindaci, una star internazionale come il cantante Gianluca Ginoble e sportivi di chiara fama come il cestista Davide Moretti, fresco di firma con l’Olimpia Milano e il campione del mondo di bocce Gianluca Formicone. E poi, soprattutto, la gente che ha lottato in prima linea come i medici e gli infermieri, chi non si è fermato come corrieri, edicolanti, tabaccai, addetti ai supermercati, produttori di cibo da asporto, commercianti e chi si è inventato altri modi di commerciare o ha dovuto aspettare la fine della pandemia per ricominciare come chef, parrucchieri ma anche docenti di musica, artisti e baristi.

Insomma: un libro che vuole essere un futuro affresco che racconta un periodo eccezionalmente duro dell’esistenza umana, in grado di bloccare il mondo intero.

Il volume, dedicato “Alle vittime del Covid-19 e a chi lotta ogni giorno per curare i malati e sconfiggere il virus”, ha anche una finalità benefica. Infatti, gli autori hanno deciso di supportare con una parte del ricavato il “Banco di Solidarietà Santina Ruggieri” di Roseto degli Abruzzi.

Il libro sarà in vendita dai prossimi giorni alla libreria “La Cura” di via Latini a Roseto degli Abruzzi, ma può essere acquistato anche contattando Luca Maggitti, all’indirizzo luca@roseto.com o tramite social media.

LUCA MAGGITTI

Nato a Roseto degli Abruzzi nel 1969, dove vive, è giornalista e scrittore. Dal 1998 cura il giornale online www.roseto.com, del quale è fondatore e direttore. Dal 2001 al 2014 ha collaborato con il quotidiano Il Tempo. Dal 2014 collabora con il quotidiano Il Messaggero. Prima di questo libro ha realizzato 14 volumi, 7 in qualità di autore e 7 come curatore, riguardanti pallacanestro, equitazione, memorie, arte e governo del territorio.

www.lucamaggitti.it

CUSANO PHOTO

Domenico “Mimmo” Cusano, classe 1955, e suo figlio Andrea, classe 1998, fotografano da alcuni anni insieme. Dal 2008 collaborano con La Città Quotidiano. Le loro foto sono sui libri scritti da Luca Maggitti “Samarcanda” (Carsa, 2012) e “La Legione Straniera” (Tipolitografia Rosetana, 2019) e sui volumi curati da Luca Maggitti “Time Out” di Gabri Di Bonaventura (Carsa, 2010) e “10 anni per Roseto” di Franco Di Bonaventura (Carsa, 2011). Nel 2017 hanno firmato le foto del disco “Italian Journey” di Brandon Sherrod & the Sharks e nel 2019 alcune foto del disco “Midnight / Sun” di Massimiliano Coclite su musiche di Morgan Fascioli.

www.facebook.com/Cusanophoto/