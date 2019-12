“Il sogno della città giardino”, incontro all’Aurum

A Pescara si parla di riqualificazione di aree verdi in città. Il 14 dicembre l’evento all’Aurum promosso da Co.n.al.pa- Aiapp- Liceo Mibe Pescara

PESCARA – Il 14 dicembre, alle ore 9,30, presso la Sala Tosti dell’Aurum di Pescara, si svolgerà l’evento “Il sogno della città giardino” – riqualificazione delle aree verdi cittadine. La mattinata è promossa e organizzata dal Co.n.al.pa. delegazione Pescara-Chieti, AIAPP e il Liceo Artistico Musicale Coreutico “Misticoni Bellisario”di Pescara, con a capo il D.S. Prof.ssa Raffaella Cocco. Si parlerà di verde urbano e di riqualificazione dei giardini in città. Patrocinato da Comune di Pescara, Italia Nostra Pescara e Pro Natura Abruzzo l’evento è incentrato sulla presentazione al pubblico di un progetto, coordinato dei docenti del Liceo Mibe Emiliano Faraone e Silvia Pennese, che prevede la riqualificazione di un’area verde urbana a Pescara.

A supporto di questo progetto ci saranno interventi di esperti: Alessia Brignardello, delegato territoriale AIAPP Abruzzo e Molise, Botanico-paesaggista; Alberto Colazilli presidente del Co.n.al.pa. nazionale, curatore e restauratore di parchi e giardini; Pierlisa Di Felice presidente Pro Natura Abruzzo, biologa e botanico; Caterina Artese vicepresidente Italia Nostra Pescara, dottore forestale.

“Sarà una mattinata di studio dedicata al miglioramento del verde cittadino”, spiega la presidente del Co.n.al.pa. Pescara-Chieti Annalisa Petrucciani, “Il titolo dell’evento non nasce per caso. La città giardino, con parchi, viale alberati, riqualifcazione di aree degradate, è un sogno che vogliamo condividere e realizzare con l’appoggio di tutti. I ragazzi del Liceo Artistico MiBe hanno creduto da subito in questa visione verdeggiante della città. Proprio loro ci illustreranno un progetto dedicato al recupero di un terreno abbandonato per trasformarlo in un “parco artistico”.

“Coinvolgere le scuole è importantissimo – continua Petrucciani – lavorare sulla sensibilizzazione, sull’educazione ambientale e sulla divulgazione culturale aiuta a trovare soluzioni lungimiranti per abbellire sempre di più la nostra città di Pescara”.

Alessia Brignardello, dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio vede nella Pescara cittá – giardino “non solo un sogno urbanistico di un secolo fa, ma una possibile e auspicabile cittá del futuro, dove il verde pubblico possa rappresentare un elemento qualificante, in termini di quantitá e qualitá, del paesaggio urbano ed una risposta sostenibile al cambiamento climatico e alla legittima domanda di natura e di salute dei cittadini. Oggi, infatti, gli abitanti sono sempre piú attenti alla qualitá della vita e quindi sono disposti a mettersi in gioco per creare con le amministrazioni quella sinergia indispensabile che consentirá di dare risposte locali efficaci alle sfide globali che ci attendono”.