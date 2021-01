Il progetto “Car by Color” vince il premio “Young Designer Award”

Realizzato da una studentessa della scuola Elementare di Pescara ottiene un premio alla competizione online mondiale MakeX Spark

PESCARA – Il progetto “Car by Color”, presentato dalla studentessa Claudia Antonucci della scuola primaria, ha vinto il premio “Young Designer Award”. La vincitrice potrà candidarsi per partecipare alla competizione mondiale “World Robot Contest”. Nello scorso Dicembre, sei alunni dell’Istituto Nostra Signora di Pescara hanno partecipato alla competizione online “MakeX Spark”, grazie alla preparazione ricevuta durante il progetto “STEM2020” promosso dall’ente di formazione Stem@it all’interno della loro scuola. STEM@it e l’Istituto Nostra Signora si sono aggiudicati il premio come “Excellent Organizer”.

Bando STEM2020

Dal 24 settembre 2020 al 18 dicembre 2020 l’Istituto Nostra Signora di Pescara e STEM@it hanno collaborato per realizzare il progetto “Smart Home” all’interno della scuola. In due incontri settimanali sono stati coinvolti gli studenti della classe 5° della scuola primaria e quelli della classe 3° della scuola secondaria di primo grado. L’emergenza sanitaria non ha impedito lo svolgimento delle lezioni. Grazie alla disponibilità degli studenti, dei docenti e dei membri dell’amministrazione, Stem@it ha garantito la continuità della formazione, proponendo incontri in presenza oppure a distanza. Il progetto “Smart Home” ha permesso agli studenti di conoscere il mondo dell’Internet of Things (IoT). Attraverso la metodologia “learning by doing” hanno appreso il funzionamento non solo di strumenti utili in ambito scientifico ma anche di tanti oggetti appartenenti alla vita quotidiana. Questo progetto, dunque, ha dato loro l’opportunità di partecipare alla competizione online “MakeX Spark”, rivolta ai bambini e ai ragazzi (età 6-13 anni), presentando un loro progetto.

MakeX Spark Competition

MakeX spark si pone l’obiettivo di promuovere l’innovazione scientifica, tecnologica e didattica, attraverso competizioni di robotica educativa. Guidando, così, le nuove generazioni verso l’apprendimento delle materie STEAM con applicazioni a risoluzione di problemi pratici. Gli avvenimenti degli ultimi tempi, ci hanno fatto apprezzare l’importanza del contributo della digitalizzazione nella società. Nuove figure professionali, nuovi strumenti di lavoro vengono ideati e confermano che l’uso della tecnologia sta diventando parte della nostra quotidianità. Per questo è fondamentale preparare i giovani al futuro attraverso una vera e propria rivoluzione digitale della scuola.