AVEZZANO – Si terrà domani lunedì 3 agosto alle 11.30, presso la sede del PD ad Avezzano in via XX settembre 119, la conferenza stampa “Il percorso del PD per Avezzano”. Vi parteciperanno il segretario regionale del Pd Michele Fina, il senatore Luciano D’Alfonso, il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci, l’ex presidente della Regione Giovanni Lolli, la deputata Stefania Pezzopane, il segretario provinciale dell’Aquila Francesco Piacente.

Il percorso del Pd per Avezzano, incontro con la stampa: ecco quando ultima modifica: da