“Il pensiero educativo di Papa Francesco”: convegno ad Alanno

ALANNO – Si svolgerà domani, mercoledì 29 marzo, alle ore 16.30, al Teatro ‘Clara Perrotti’, ad Alanno, il Convegno ‘Il Pensiero educativo di Papa Francesco – per una Scuola costruttrice di comunità’. Relatore della giornata sarà Italo Fiorin, professore di pedagogia e Consultore per l’educazione di Papa Francesco, che parlerà del ‘Ripensare il Service-Learning alla luce di Papa Francesco’.

L’evento si aprirà con il saluto della dirigente scolastica del ‘Cuppari’ di Alanno Maria Teresa Marsili, del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e di Ilaria Di Persio, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Alanno. A moderare l’incontro sarà la professoressa Daniela D’Alimonte.

Italo Fiorin è stato Docente di Pedagogia generale e sociale presso la Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma. Ricopre inoltre incarichi in istituzioni nazionali e internazionali: è Coordinatore del Comitato scientifico per le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, istituito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; è Consultore della Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede; è Direttore Scientifico del Programma Internazionale Scholas Chairs della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.