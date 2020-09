Il Narcisismo, Cos’è e come riconoscerlo: incontro a Pescara

PESCARA – “Chi è davvero il Narcisista? Quali sono le differenze tra stile di personalità narcisista (che può anche essere un bene) e Narcisismo Patologico? Come riconoscere la dipendenza affettiva? Come liberarsi di un Narciso? …e se invece si volesse scegliere di continuare a lavorare o ad essere in coppia con una persona di tale fattezza? É possibile? Come si fa a mettere a riparo il proprio cuore? Come si preservano le energie? Proveremo a rispondere a queste e a molte altre domande!”. Lo riferiscono gli organizzato dell’incontro in programma Mercoledì 16 settembre alle ore 21 presso lo studio della Psicologa – Psicoterapeuta dott.ssa Elisa Tracanna dal titolo “Il Narcisismo – Cos’è e come riconoscerlo”.

Causa Covid-19 il numero dei partecipanti è limitato. Iscrizione Obbligatoria tramite messaggio whatsapp al 333.1014750. Contributo di partecipazione: 10,00 euro.