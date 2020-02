”Il Mare D’Inverno”, il nuovo brano dell’abruzzese Lupo Wolf

REGIONE – È disponibile da mercoledì 19 Febbraio ”Il Mare D’Inverno”, il nuovo singolo di Lupo Wolf per INRI (Casa discografica di molti artisti tra cui: Levante; Durdast; Ex-Otago ecc…) e distribuita su tutti i digital store da Artist First. Il Mare D’Inverno, è un brano spensierato e nostalgico, nato come sfogo per distrarsi dal pensiero di aver concluso una relazione diventata ormai tossica.

“Sei bella e fredda come il mare d’inverno” racchiude il pensiero complessivo della natura asettica della ragazza che lo ha ferito e, nonostante la tematica triste, il brano si sviluppa in modo allegro per evidenziare la resilienza, la capacità di riorganizzarsi positivamente.

Non è un caso che l’autore alterni delle strofe dal sapore malinconico ad un ritornello spensierato, anzi restituisce perfettamente le sensazioni antitetiche e sinestetiche proprie del mare d’inverno, la sua tristezza e la sua nostalgia dove poter annegare i pensieri più ansiosi in un modo talmente disarmante da rendere sereni. Le sonorità della canzone rispecchiano un immaginario americano contemporaneo, riprendendo suoni e mood dei generi “Lo-Fi” e “ Bedroom Pop”, con i quali è stato pensato da subito il beat, cucito su misura dal producer Tom Beaver.

BIOGRAFIA

Lupo Wolf, all’anagrafe Stefano Lupo, è un giovane artista di origini abruzzesi, classe 2001. Assorbe la passione per la musica dalla sua famiglia, che lo divide tra gli ascolti pop preferita dalla madre, quelli rock preferiti dal papà e i pomeriggi passati ad ascoltare gli stornelli romani con la nonna. Tra parole segnate su fogli sparsi nella cameretta di casa o sulle note del telefono nel frastuono della città, si accorge che i versi che scrive vengono fuori istintivamente, impulsivamente, da soli. La scrittura diventa il mezzo per accordare tutti quei pensieri che vanno fuori tempo e che non può trattenere, ed è così che nel 2018 nasce il suo primo brano, “Sigarette”, che supera le 40 mila visualizzazioni su Spotify, seguito pochi mesi dopo dal brano “Tinta”. Nel 2019 incontra il producer Tom Beaver con il quale inizia una sinergica collaborazione che vede come primo singolo “Liberty”

Credits audio “Il Mare d’Inverno”:

Testo: Stefano Lupo

Musica: Francesco Di Rocco; Marcos Marcelli; Flavio De Carolis

Mix & Mastering: Paolo Catoni per The Ceasars (Los Angeles, California)