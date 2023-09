Il mare di Giulianova promosso anche a settembre, conforme le analisi

GIULIANOVA – E’ in perfetta salute, il mare di Giulianova. Lo è stato ad agosto e lo è anche a settembre. A confermare il dato positivo, è l’ Arta, l’ Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente, che nelle scorse ore ha comunicato i risultati delle analisi effettuate sull’acqua marina prelevata lunedì scorso, 4 settembre. In tutti i punti di campionamento, dalla foce del Salinello a quella del Tordino, i parametri rispettano i limiti previsti dalla legge. Il comune di Giulianova in una nota aggiunge come l’aspetto limpido del mare rappresenta dunque il naturale riscontro visivo dei dati emersi dalle analisi biochimiche. Il risultato, fondamentale per una tranquilla fruizione della spiaggia ed una credibile promozione territoriale, pone le basi per il futuro ottenimento della Bandiera Blu Fee e di numerosi riconoscimenti nazionali relativi alla qualità ambientale.

