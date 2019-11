Chieti Scalo, Il Natale rosa di Erga Omnes

Prende il via il 27 novembre Il laboratorio natalizio di Liliana che prevede la preparazione di addobbi di Natale con materiali da riciclo

CHIETI SCALO – L’Associazione Erga Omnes organizza “Il laboratorio natalizio di Liliana”, da mercoledì 27 novembre 2019, dalle ore 19, presso la sede operativa di via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino). Il laboratorio, condotto da Liliana, una donna in rosa, insieme ai volontari di Erga Omnes, prevede la preparazione di addobbi di Natale, tramite materiali da riciclo. L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, aperta a grandi e piccoli, fa parte del progetto: “Pink Care & Empower Yourself: attiviamoci per ascoltare, prevenire e sostenere”, realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus.

Il motto di Erga Omnes quest’anno sarà: ”Un Natale in Rosa per prevenire il tumore al seno”.