“Il Grande Shakespeare Al Cinema”, la rassegna a Orsogna

ORSOGNA – Al via venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 21.00 la rassegna cinematografica “Il Grande Shakespeare Al Cinema” nell’ambito della stagione di prosa al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il circuito regionale ACS e il Comune di Orsogna. La rassegna è dedicata al celebre poeta e drammaturgo inglese del sedicesimo secolo William Shakespeare, considerato dalla critica come una delle più grandi personalità della letteratura di ogni tempo e di ogni paese.

PROGRAMMA

1) Venerdì 27 gennaio 2023 ore 21.00

“Sogno di una notte di mezza estate”

1999 Regia di Michael Hoffman

2) Venerdì 10 febbraio 2023 ore 21.00

“Amleto”

1990 Regia di Franco Zeffirelli

3) Venerdì 24 febbraio 2023 ore 21.00

“Macbeth”

1971 Regia di Roman Polanski

4) Venerdì 10 marzo 2023 ore 21.00

“Romeo e Giulietta”

1968 Regia di Franco Zeffirelli

5) Venerdì 24 marzo 2023 ore 21.00

“Ofelia – Amore e Morte”

2018 Regia di Claire McCarthy