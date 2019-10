Il commercio elettronico per la piccola impresa, seminario a Pescara

PESCARA – “Il commercio elettronico per la piccola impresa: adempimenti amministrativi, strumenti adeguati” è il titolo del seminario organizzato dalla CNA provinciale, in programma dopodomani, giovedì 24 ottobre, alle ore 18, nella sede di via Cetteo Ciglia 8 a Pescara.

L’iniziativa, che si tiene nell’ambito del progetto “Digital Innovation Hub – Industria 4.0” che la confederazione artigiana promuove a livello nazionale, punta – come spiega il responsabile dell’area informatica della CNA di Pescara, Giovanni Giancaterino, che è tra i relatori del convegno – «ad aiutare le imprese ad affrontare il delicato tema del commercio elettronico, affrontato in un’ottica eminentemente pratica, e cioè inquadrandolo quale strumento essenziale anche per le piccole imprese; per aiutarle ad essere competitive in un mercato caratterizzato sempre più dall’assenza di frontiere, dall’internazionalizzazione e dalla cosiddetta “liquidità tecnologica”».

«E per aiutarle nello stesso tempo ad operare – aggiunge – all’interno di Stati o zone commerciali dove l’e-commerce è già da anni una realtà capillarmente diffusa e consolidata. Nonostante i vantaggi evidenti, però, il quadro soprattutto per il non esperto, potrebbe presentarsi piuttosto complesso».

Il programma del seminario prevede, dopo i saluti del presidente provinciale, Cristian Odoardi, gli interventi dello stesso Giancaterino e di Marco Tontodonati, che si soffermerà sugli aspetti normativi e fiscali.

COME PARTECIPARE

Per partecipare gratuitamente è richiesta la prenotazione su “eventi.cnapescara.it”.