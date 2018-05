Il Chieti Calcio Femminile saluta la Serie B

Alle neroverdi non è bastato il successo casalingo contro il Salento Women. Giulia Di Camillo: “Sono molto orgogliosa di questa squadra che esce a testa alta dalla competizione”

CHIETI – Verdetto crudele e difficile da mandare giù all’Angelini: nell’ultimo turno del campionato il Chieti Calcio Femminile batte il Salento 3-0, ma la concomitante vittoria della Roma Decimoquarto contro la Roma fa sì che le neroverdi debbano purtroppo lasciare la Serie B. La squadra di mister Lello Di Camillo disputa una partita encomiabile dando l’anima in campo e buttando il cuore oltre l’ostacolo, ma stavolta non basta. Si diceva verdetto crudele: la classifica è impietosa e decreta il finale di una stagione che per le teatine rimane comunque eccezionale.

Chieti 48 punti al quarto posto e Roma Decimoquarto terza a 50 con quest’ultima che dunque l’anno prossimo manterrà la categoria. Non è bastata neanche la splendida vittoria in trasferta lo scorso turno proprio contro le dirette concorrenti capitoline per arrivare a quel terzo posto che Giulia Di Camillo e compagne hanno occupato per larghissima parte della stagione e che avrebbero sicuramente meritato di ottenere alla fine.

Tanto il rammarico dunque per un obiettivo sfuggito per pochissimo. Ad inizio anno in pochi forse avrebbero sperato di poter lottare fino all’ultima giornata per raggiungerlo e, perderlo in questo modo, scotta ancora di più. Contro il Salento formazione obbligata per mister Lello Di Camillo costretto a rinunciare al suo capitano Giada Di Camillo per squalifica: in campo ancora una volta dal primo minuto La Mattina e ritorno in attacco da titolare per Pica. Proprio quest’ultima ripagherà la fiducia del suo allenatore con una splendida doppietta. L’altra rete del Chieti arriverà grazie ad un’altra prodezza di Vukcevic.

TABELLINO:

Chieti Calcio Femminile -Salento Women 3-0

Chieti: Balbi, Ferrazza (27’st Falcocchia), Benedetti, Vukcevic (46’st Di Domizio), Di Camillo Giulia, Tagliaferri, Gangemi, Carmosino (15′ st Coscia), La Mattina, Antonsdottir, Pica. A disp.: Diodato. All.: Di Camillo Lello.

Salento Women: Mariano, Viva, Zaccaria, Ouacif (1′ st Pinto), Coluccia, D’Amico, Felline, Costadura, Cazzato, Bruno (1’st Cucurachi), Vitti (27’st Aprile). All.: Indino Vera.

Arbitro: Petrov di Roma 1

Assistenti: Capirchio e Di Rocco di Pescara.

Reti: 32’pt Vukcevic, 34’pt e 37’pt Pica

Ammonite: Vukcevic (Ch), Zaccaria (S).

Espulse: Gangemi (Ch); Pinto (S). Allontanata dal campo per proteste l’allenatrice Indina Vera (S).

Intervista post partita a Giulia Di Camillo:

“Sono molto orgogliosa di questa squadra perché, al di là del verdetto finale, può uscire a testa alta dalla competizione. Le mie lacrime non sono scese per il mancato raggiungimento di un risultato sportivo (sappiamo tutti che il nostro obiettivo non era rientrare fra le prime tre, ma ripartire), ma perché la mia squadra del cuore nel momento in cui si è ritrovata a sognare ha potuto farlo fino a un certo punto.

Abbiamo perso punti per strada, in linea con le nostre dirette concorrenti, il finale però non l’ho trovato corretto anche se ce lo aspettavamo. Evito di citare terzi, a ognuno riservo la propria dimensione, sottolineo soltanto l’immensa dignità del Chieti Calcio Femminile, società che si distingue sempre per i valori che trasmette alle proprie atlete e al mondo del calcio. Poi, un’altra cosa: le squadre possono scendere e salire di categoria, ma mai nessuno (e niente) potrà cancellare la storia, quella resta: sarò eternamente felice per esserne parte.

Adesso staccherò la spina e penserò esclusivamente al mio matrimonio con Luigi, il 18 agosto nella chiesa più bella del mondo: San Giustino, Cattedrale di Chieti. Non me ne voglia il calcio, ma l’appuntamento più importante del 2018 è quello. E ringrazio lui, l’amore della mia vita, sempre accanto a me nei momenti felici e in quelli più tristi. Dedico a lui i miei 12 goal stagionali. E sono felice di aver salutato i tifosi sventolando la bandiera neroverde. L’orgoglio e l’onore possono guardare le stelle. Ci nasci, non ci diventi. Sempre Forza Chieti. Per le mie compagne un solo messaggio: il fuoco dentro ce l’abbiamo solo noi”.