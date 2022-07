II Memorial “Nino Torquati – Historia Magistra Vitae”: svolto il primo incontro

MARTINSICURO – Ha preso il via domenica 17 luglio, presso il Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro, il II Memorial “Nino Torquati – Historia Magistra Vitae”, con la presentazione del prezioso romanzo storico della professoressa Elsa Flacco.

Italico, questo il titolo del volume, ripercorre le vicende di Asinio Pollione, originario dell’antica Teate (l’attuale Chieti): uomo politico, ufficiale al fianco di Cesare, ma anche scrittore di rara bravura, tanto da meritarsi l’amicizia dei più grandi poeti dell’antichità, come Catullo, Virgilio e Orazio.

La presentazione è stata accompagnata da musiche ed esibizioni del gruppo di musiche e danze antiche Venus e dagli interventi del maestro d’arme Andrea De Iuliis.

Ad aprire l’incontro è stata Giuseppina Camaioni assessore alla cultura del comune di Martinsicuro che ha portato i saluti dell’ amministrazione comunale.

Presente all’evento anche la delegata ai beni museali del comune Valentina Coccia: ringrazio infinitamente Sara Torquati (presidente associazione Haydn) per avermi invitata a questo meraviglioso evento, che ha mirabilmente coniugato la valorizzazione storica, archeologica e letteraria del nostro territorio.

Al fine di evidenziare le tematiche contenute nel libro l’autrice ha dialogato con Lucio Taraborelli presidente archeoclub di Guardiagrele.

“Ho sempre amato la storia e l’Abruzzo, il denominatore comune di tutto quello che scrivo é oltre all’amore per la storia, l’amore per la mia terra – ci dice Elsa Flacco docente di lettere al liceo scientifico di Guardiagrele. Il mio scopo è quello di ridare vita e memoria a tanti personaggi dimenticati e messi da parte. Io faccio mia modestamente la lezione manzoniana quella dove si dice appunto lo scrittore deve riempire i vuoti della storia, quello che la storia non ci dice sempre rimanendo nel plausibile”.

La scrittrice Elsa Flacco é stata omaggiata con il libro Metropolis di Truentum, storia antica di Martinsicuro edito da Nino Torquati.

“Il prossimo incontro del programma “Museo da Vivere” 2022 si terra’ il 24 luglio alle ore 19.30 con il concerto del pianista macedone Ilija Nastovski e con l’autore Concetto Benizi che ci presentera’ Il Risorgimento a Colonnella Frontiera Nord-Orientale del Regno Borbonico” comunica Alceste Aubert international project manager.

L’evento si e’ realizzato con il patrocinio del comune di Martinsicuro e della Regione Abruzzo.