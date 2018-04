Ieri a Roma il Forum annuale sulla “Legalità e cultura dell’etica”

L’AQUILA – Ieri venerdì 6 aprile a Roma si è svolto il Forum annuale sulla “Legalità e cultura dell’etica”, organizzato dai Distretti italiani dei Rotary presso il comando Generale della Guardia di Finanza.

Sono intervenuti tra gli altri l’ingegnere Antonino Morabito del Comitato Scientifico Legambiente, il Dottor Giuseppe Antoci, ex-Presidente del Parco dei Nebrodi, l’ingegner Antonio Venditti, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, con il coordinamento di Giuseppe Marchetti, giornalista e direttore editoriale, e di Roberto Giacobbo vice-direttore di Rai-due

Sono stati affrontati delicati problemi che assillano il pianeta e, ovviamente, anche il nostro territorio nazionale, in cui la mano dell’uomo e del cosiddetto “progresso” procurano spesso delle ferite che potrebbero far diventare difficilmente vivibile il nostro pianeta nelle sue componenti più importanti e, nel contempo, più delicate come l’aria, l’acqua, il suolo e l’ambiente nella sua globalità.

Al termine del Forum, che ha permesso di raccogliere testimonianze da persone estremamente autorevoli e particolarmente critiche sull’andamento della salute del nostro pianeta, si è svolta la premiazione di studenti che sono risultati vincitori del concorso “Legalità e cultura dell’etica” Anno Rotariano 16-17 che quest’anno aveva come tema prescelto, su cui far riflettere gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, “L’illegalità ambientale danno per la società civile. Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro”.

Con grande soddisfazione uno studente del Liceo Artistico F. Muzi – Istituto d’Istruzione Superiore A. Bafile, L’Aquila, Simone Circi, ha vinto un prestigioso premio come riconoscimento della sua opera fotografica nell’ambito della sezione “scatti fotografici”, rendendo in modo sintetico la profanazione della natura, troppo spesso inquinata e aggredita dalla mano dell’uomo. A condividere la soddisfazione di Simone per il premio ricevuto erano presenti la docente referente della scuola Meri Coccia, la madre del vincitore, Sonia Di Bartolomeo, il presidente del Rotary Club L’Aquila, Ugo Marinucci, ed il Past-President Massimo Casacchia, che ha promosso anche quest’anno l’iniziativa presso le scuole aquilane.

Per la seconda volta il nostro Liceo Artistico aquilano ha ricevuto un prestigioso riconoscimento che fa sì onore al nostro Club Rotariano, ma, in special modo, alla scuola ed alla creatività e alla sensibilità dei giovani studenti aquilani, che si sono cimentati con serietà ad approfondire un tema così delicato, come l’illegalità ambientale in tutte le sue molteplici forme.