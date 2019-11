Ichthys, un’opera d’arte nella sede della Direzione Marittima di Pescara

PESCARA – Mercoledì 27 novembre, alle ore 10.00, la Direzione Marittima presenterà l’installazione di un’opera d’arte nell’atrio della sede in Piazza della Marina. L’opera, che resterà posizionata in esposizione permanente, è un pezzo unico donato dal maestro Marco Mazzei, poliedrico artista che vive e lavora a Pescara e che naviga tra musica, scultura e design.

Questo suo ultimo lavoro ha come titolo Ichthys, Il Pesce ed è stato realizzato attraverso l’antica tecnica di lavorazione dei metalli (Sbalzo e Cesello) con cui Mazzei realizza sculture e specchiere possedute da personalità dello sport, politica e spettacolo di tutto il mondo.

È Mazzei stesso a spiegare la sua nuova opera: “ho voluto immaginare la rappresentazione di una favola in cui i pesci saltano fuori dall’acqua per andare a vivere altrove perché stanchi di vivere in un mare che sta diventando, oltre che sporco, anche troppo caldo per viverci. Così alcuni di loro, scappando dal loro habitat naturale che non li protegge più, decidono di andare a vivere sulla terra ferma, dove provano a cercare riparo. Da circa un anno porto avanti la missione di popolare la terra ferma di pesci in tutto il mondo. In questo singolare caso il Pesce è molto fortunato, trovando protezione nel luogo del mare sulla terraferma: la Guardia Costiera”.

Inoltre la parola “Ichthys” è un acronimo usato dei primi cristiani per indicare Gesù Cristo e nella sua forma ricorda la forma di un pesce stilizzato, formato dalle parole che si traducono in italiano «Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore».

“Anche per questo motivo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’artista – riferisce il Direttore Marittimo di Pescara, il Capitano di Vascello Donato De Carolis – nell’auspicio che tutto coloro che vanno per mare abbiano sempre una guida benevola cui affidarsi e per ricordarci che il mare ha bisogno dell’aiuto di tutti per tornare ad essere pulito e senza rifiuti“.