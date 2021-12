IC Pescara 4, oggi l’incontro con Michela Di Lanzo

L’autrice, ospite della rassegna “Autori a Scuola/scrittura e scritture per le nextgen, dialogherà con i ragazzi sul tema delle fiabe e tradizioni rilette e illustrate dai suoi disegni nel libro “La Martavella”

PESCARA – Oggi, martedì 14 dicembre 2021, Michela Di Lanzo, illustratrice, incontra gli alunni dell’ IC Pescara 4 – in presenza nell’Aula Magna dell’Istituto – nell’ambito della rassegna “Autori a scuola/scrittura e scritture per le nextgen” promossa dall’Istituto Comprensivo Pescara 4 in collaborazione con OL//Officine Letterarie – Centro studi, ricerca e promozione letteraria, rassegna che andrà avanti per sette mesi fino a maggio 2022. L’autrice dialogherà con i ragazzi affrontando il tema delle fiabe e tradizioni rilette e illustrate dai suoi disegni e dal suo particolare segno visivo, nel libro “La Martavella” pubblicato da Radici Edizioni.

“La Martavella” raccolta illustrata di antiche fiabe abruzzesi di Michela Di Lanzo (illustratrice) e Antonio De Nino (Pratola Peligna 1833 – Sulmona 1907) Radici Edizioni 2021.

Nove storie passate di bocca in bocca nei secoli scorsi accanto al giaciglio dei più piccoli, raccontate attorno al focolare o recitate.

Con la sua immaginaria martavella – un’antica rete da pesca utilizzata per intrappolare i pesci nei guadi dei laghi – Michela Di Lanzo cattura su queste pagine i protagonisti di alcune fiabe abruzzesi raccolte per la prima volta da Antonio De Nino nel 1833.

Di seguito il programma dei prossimi appuntamenti della Rassegna 2021/2022 – on line e in presenza

Febbraio 2021: letteratura e coscienza sociale (poesia)

con Simona Novacco e “La casa dove sto” La Gru 2021.

“La casa è universo, nido o guscio, soffitta e cantina, cassetti e armadi, angoli dove rannicchiarsi, il luogo dove il piccolo diventa grande o viceversa, ma può essere anche stretta o immensa, socchiusa come una porta o una tenda accostate ma pronte a essere spalancate e poi richiuse.”

Simona Novacco, poetessa, educatrice. “Guerra bambina” Edizioni La Gru 2018 Premio “Books For Peace 2018”. “Codice p in memoria del padre” Ianieri Edizioni 2020.

Marzo 2021: letteratura e amore (poesia)

con Lorenzo Marsicola e “Un po’ per caso” Arsenio Edizioni 2021.

Sono in sostanza poesie d’amore in cui è cantata una figura femminile (la sua ragazza).

“A volte fai quel tanto che basta. E se diventassi tutto ciò che mi basta?”

Lorenzo Marsicola è un giovanissimo poeta abruzzese classe 1996, attualmente vive a Sulmona. Laureato in Lettere indirizzo Moderno, specializzando in Laura Magistrale in Filologia Moderna. “Un po’ per caso” è la sua prima pubblicazione.

Aprile 2021: letteratura e cantautorato (canzoni)

con Miriam Ricordi, compositrice e cantautrice, educatrice. Voce e chitarra, con sonorità rock originali, piene di ritmo e di energia. Ma soprattutto bellissime canzoni a raccontarci di oggi e di certi quotidiani col primo caffè bruciato. Ironia e grande capacità comunicativa.

Miriam Ricordi si è esibita a fianco di artisti come Eugenio Finardi, Modena City Ramblers, Marina Rei, Coez e Le luci della centrale elettrica. 2021 Candidata al Premio Amnesty International – Voci per la libertà.

Maggio 2021: letteratura e amicizia e sport (narrativa)

con Pier Luigi Amata e “Il pugile ragazzo” La Nave di Teseo 2021.

“Erano insieme, forti di un’amicizia salda e priva di ombre, forti delle fragilità sulle quali si erano abituati a stare in equilibrio.”

Scrittore, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato il suo primo romanzo “Il signore della bellezza”nel 2017 con La Nave di Teseo.