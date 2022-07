“I Venerdì del Borgo” a Mutignano dall’8 luglio al 19 agosto

MUTIGNANO – Il borgo di Mutignano torna a recitare un ruolo di assoluto protagonista attraverso una serie di eventi caratterizzati una predominante componente artistica, musicale, culturale, enogastronomica. Dall’8 luglio fino al 19 agosto, infatti, verranno riproposti a cura della Pro-Loco di Mutignano “i Venerdì del Borgo”, i cui dettagli vengono spiegati dal Presidente del sodalizio Francesco Proietto.

“Dopo un periodo in cui per i noti motivi ci siamo dovuti fermare – afferma Proietto -, è arrivato il momento di ripartire in grande stile e abbiamo deciso di riaccendere le luci e i riflettori su Mutignano. Da qui nasce l’iniziativa “i venerdi del Borgo”, in cui viene dedicata un’intera giornata per far vivere l’essenza del nostro piccolo meraviglioso paese. Il tutto si svolgerà lungo il corso principale attraverso musica, teatro, astronomia, enogastronomia, attività ludiche e legate al benessere, con l’obiettivo di dare sollievo a tutti e cinque i sensi. Si parte venerdì 8 luglio alle ore 21:00 con l’esibizione in piazza San Silvestro della “Compagnia teatrale atriana”, che metterà in scena uno spettacolo dialettale; e si termina venerdì 19 agosto alle 21:00 con il Concerto di Musiche Francesci ad opera di “Cafè de Paris” in Piazza Sant’Antonio”.

Tra le iniziative da segnalare vanno menzionate: “Musica sotto le stelle” ad opera della Music Academy Pineto, il Tributo a Renato Zero (12 agosto) ad opera di Fabio Ricci, sosia del noto cantante; il Concerto al Tramonto ad opera dell’orchestra giovanile “Amadeus”; e tanto altro ancora. Un calendario di eventi, dunque, assolutamente da non perdere.

“Come Pro-Loco di Mutignano rivolgiamo un sentito ringraziamento – conclude il Presidente Proietto – a tutte le associazioni che collaborano per la realizzazione del calendario di iniziative, al Comune di Pineto per il sostegno e a tutti i cittadini di Mutignano che ci supportano in questo progetto per dar lustro all’estate del borgo. Inoltre stiamo preparando una sorpresa finale tipicamente mutignanese, di cui però non posso anticipare nulla…”.

Per raggiungere Mutignano sarà predisposto un servizio di bus navetta con partenza da Pineto, zona Villa Filiani.