I Solisti Aquilani a maggio in tournée nella Regione Lazio

L’AQUILA – “Una Nuova Stagione” è il grande successo del progetto de I Solisti Aquilani e Daniele Orlando che ha appena raggiunto i 3 milioni di ascolti su Spotify. Dopo la presentazione ufficiale al Parlamento Europeo di Bruxelles e alla Camera dei Deputati di Roma, “Una Nuova Stagione” arriva nel Lazio con una rassegna di concerti imperdibili.

Il progetto, patrocinato dal Parlamento Europeo e da TES – Transizione Ecologica Solidale, nasce dalla necessità di riflettere e far riflettere sul ruolo dell’Uomo all’interno dell’Ambiente, offrendo così al pubblico una chiave interpretativa che va oltre una tradizionale esecuzione. Vivaldi descrive con i suoi sonetti e la sua musica una natura incontaminata. Ben diversa è l’amara visione di come la Natura sia stata ridotta da un intervento dell’uomo spesso troppo invasivo.

Questa interpretazione offre un “chiaroscuro” sonoro: da un lato la Natura per come era, sarebbe potuta essere, potrebbe tornare ad essere e dall’altro la Natura violata come quella che abbiamo troppo spesso di fronte ai nostri occhi. Ogni concerto verrà anticipato dalla proiezione del cortometraggio “Una Nuova Stagione”, ideato da Daniele Orlando, frutto di questa interpretazione visionaria del capolavoro di Vivaldi.

E dal momento che protagoniste del futuro saranno le nuove generazione, saranno coinvolte anche le scuole della regione a cui sono dedicati tre incontri: il 21 e il 22 maggio, ore 11.00, presso il restaurato WEGIL nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile e il 27 maggio a Ladispoli, ore 10.00.

TAPPE DELLA TOURNÉE

22 maggio ore 21.00 – Viterbo, Teatro dell’Unione

Biglietti: https://tinyurl.com/y33ee7tb

24 maggio ore 21.00 – Albano, Teatro Alba Radians

Biglietti: https://tinyurl.com/y545gfqa

25 maggio ore 18.00 – Santa Severa, Castello di Santa Severa Ingresso gratuito

26 maggio ore 11.00 – Roma, Palazzo Brancaccio

SOLD OUT

22 giugno ore 20.00 – Roma, MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo

Ingresso gratuito

La tournée è patrocinata da:

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Regione Lazio

Comune di Viterbo

Comune di Albano

Castello di Santa Severa ACL