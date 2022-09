I Sentieri dei Lupi, la sedicesima edizione a Collarmele

COLLARMELE – Collarmele al centro dell’attenzione generale domenica 2 ottobre con la sedicesima edizione de I Sentieri dei Lupi che rappresenta un appuntamento irrinunciabile per i tanti estimatori del ciclismo fuoristrada in pieno finale di stagione e in coincidenza con l’epilogo del circuito Mtb Abruzzo Cup.

Gli organizzatori dell’Asd Collarmele Mtb sono pronti ancora una volta a dare un esempio della loro maturità oramai acquisita e dimostrata nelle precedenti edizioni, soprattutto per l’importanza che riveste questa manifestazione sotto l’aspetto della promozione turistica, contraddistinta dal consueto slogan “No Heroes Only Hunters” (“no eroi, solo cacciatori”).

La granfondo (che è anche prova del circuito I Sentieri del Sole e dei Sapori) si svolge su un percorso misto-collinare, interamente sterrato con terreno molto scorrevole, di circa 52 chilometri e poco più di 1700 metri di dislivello. Con partenza alle 9:30 da Collarmele (Piazza I Maggio), il tracciato attraversa il maestoso parco eolico e interessa anche il rifugio montano del Club Alpino Italiano locale ed altre zone attorno Collarmele (fonte del Vallone, fonte Cituro, il sagrato della Madonna delle Grazie, il boschetto di San Nicola e l’altopiano di Baullo). Ci sono state alcune piccole varianti rispetto alla traccia originale, a causa di alcuni punti impercorribili dopo le copiose e violente piogge dei giorni scorsi.

La premiazione dei vincitori individuali e delle prime cinque squadre del circuito verrà svolta per la prima volta alla Reunion Mtb Abruzzo Cup 2022 di domenica 16 ottobre a Bucchianico. Gli organizzatori stanno preparando al meglio il “Terzo Tempo” del Circuito e prossimamente verrà comunicato il programma della giornata.