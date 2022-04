I Giorni dell’Abbazia nel borgo di Fara San Martino: ecco quando

L’iniziativa all’insegna di storia, cultura e natura in uno dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale della Maiella Geoparco Mondiale dell’Unesco i giorni 24, 25 e 30 aprile, 1, 7 e 8 maggio

FARA SAN MARTINO – L’amministrazione comunale di Fara San Martino, in collaborazione con Majellando, presenta I Giorni dell’Abbazia: sei giornate esclusive, in programma nei prossimi tre fine settimana, alla scoperta del monastero medievale di San Martino in Valle e del centro storico del borgo, luoghi iconici e di assoluto fascino della Regione Abruzzo.

Immerso nel Parco Nazionale della Majella – Geoparco Mondiale dell’Unesco –, incorniciato dalle gole della Valle di Santo Spirito e della Val Serviera e attraversato dal fiume Verde, il Comune di Fara San Martino si fa promotore di iniziative sulla valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche e culturali, con l’obiettivo di condividerle con una comunità sempre più ampia e consapevole, attrarre visitatori da ogni dove, creare momenti di educazione e socialità.

I Giorni dell’Abbazia, in programma il 24, 25 e 30 aprile, 1, 7 e 8 maggio, prevede open day dalle ore 10:00 fino all’ultimo ingresso alle ore 18:00 con ritrovo presso il Punto Informativo di Fara San Martino.

L’evento è rivolto a tutti, adulti e bambini, famiglie, trekkers, appassionati dei borghi che desiderino trascorrere momenti di cultura e di benessere nella natura, per scoprire i tesori più segreti del territorio. Il costo è di € 10 a persona e di € 5 per bambini di età inferiore ai 10 anni e comprende: la visita guidata, insieme a Majellando, del Monastero di San Martino in Valle e del centro storico del paese e un buono di pari valore da spendere nelle strutture ricettive, ristorative e nelle botteghe dei prodotti tipici che aderiscono all’iniziativa. Il buono è valido per la giornata di visita, non è frazionabile e non è rimborsabile. È così che l’Abbazia di San Martino in Valle, un’opera d’arte intarsiata tra le pareti rocciose delle Gole di Fara, diventa lo scenario per sostenere il turismo dell’intero comprensorio.

Per Info e prenotazioni: inviare un messaggio su whatsapp al +39 349 664 8985