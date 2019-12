“I bisogni di cura e l’assistenza familiare in Europa”, incontro a Pescara

PESCARA – Giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore13.00, presso la “Sala Favetta del Museo delle Genti d’ Abruzzo di Pescara in Via delle Caserme, 58, la Società Akon Service ente Coordinatore del progetto Erasmus plus KA2 “Value Plus”, organizza l’ evento “I bisogni di cura e l’assistenza familiare in Europa. La valorizzazione delle competenze informali e non formali delle assistenti familiari. Identificazione, Validazione, Certificazione, Crediti ECVET” finalizzato a far conoscere i risultati raggiunti nell’ ambito del progetto Value Plus. Il progetto punta ad innalzare la qualità dei servizi alla persona in Europa, facilitare la validazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite da esperienza (in ambito non formale ed informale) e favorire la mobilità europea dei lavoratori del settore dell’assistenza familiare attraverso ECVET – il sistema europeo di crediti per l’Istruzione e la Formazione professionale.

All’evento interverranno il Dirigente del Dipartimento Lavoro – Sociale della Regione Abruzzo ed i rappresentanti delle organizzazioni partner europee di Francia, Spagna e Romania che esporranno i risultati raggiunti grazie alla sperimentazione degli strumenti di lavoro condivisi per l’individuazione, la validazione degli apprendimenti e la loro conversione in crediti ECVET.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e verrà rilasciato riceveranno un attestato di partecipazione.

Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione, da effettuarsi accedendo al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftIRbf7Ppxa87ZeKv9dh60e3sbjpSb0jP74kf5kNAxee7JKw/viewform?usp=sf_link

oppure inviando una mail con i propri dati a: info@akonservice.it

Per ulteriori informazioni contattare il nr. 0873.342599

PROGRAMMA

09. 00 Registrazione dei partecipanti

09.30 Carlo Amoroso – Regione Abruzzo – Dirigente DPG – Dipartimento Lavoro – Sociale

Lo stato dell’arte del processo di implementazione, nella regione Abruzzo, del sistema di messa in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali

Lo stato dell'arte del processo di implementazione, nella regione Abruzzo, del sistema di messa in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali

10:00 Il trasferimento della buona prassi francese

OFRE – Organisme de formation pour le retour à l’emploi, Amiens – FRANCIA

OFRE – Organisme de formation pour le retour à l'emploi, Amiens – FRANCIA

10.30 Racconti dall’Europa

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Tarragona – SPAGNA

FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR, Bacau – ROMANIA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Tarragona – SPAGNA

FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR, Bacau – ROMANIA

Dibattito

Conclusioni

Dibattito

Conclusioni

13.00 Light Lunch