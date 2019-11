I baby ciclisti degli Amici della Bici premiati a Montesilvano

Di Felice: “I riconoscimenti consegnati a circa quaranta bambini dai 4 ai 12 anni testimoniano non solo l’impegno ma anche la passione che ciascuno di loro nutre per questo sport”

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis e la consigliera comunale Valentina Di Felice hanno consegnato dei riconoscimenti ai giovani ciclisti degli Amici della Bici, che si sono distinti nella stagione appena terminata. La premiazione è stata effettuata alla Sala Di Giacomo di Palazzo Baldoni alla presenza del presidente del team ciclistci Isoletta Micolucci, del vice presidente Domenico Cerasi, dell’ex corridore Peppino Scurti, dell’ex ct della nazionale di Mountain Bike Alfonso Morelli e il responsabile del settore giovanile della Federazione ciclistica regionale Antonio Minicucci. A consegnare i premi anche Francesco Di Felice, cresciuto nel vivaio degli Amici della Bici Junior, vincitore nel 2019 di otto corse nazionali nella categoria dilettanti.

“Da quattro anni gli Amici della Bici – afferma la consigliera Valentina Di Felice – si allenano a Montesilvano in via D’Antona, uno spazio messo a disposizione dall’amministrazione comunale per sensibilizzare i bambini più piccoli alla biciletta. I riconoscimenti consegnati a circa quaranta bambini dai 4 ai 12 anni testimoniano non solo l’impegno ma anche la passione che ciascuno di loro nutre per questo sport”.

I premiati: Arena Nicolò; Brindicci Cristian Davide; Cadeddu Kathryn Yang; Cerasi Filippo; Ciarcelluti Federico; Contasta Alessandro; Costantini Lorenzo; Costantini Riccardo; D’Andrea Riccardo; D’Angelantonio Andrea; D’Incecco Marta; D’Ovidio Daniel; Di Lorenzo Matteo; Di Lorenzo Paolo; Di Nucci Alessia; Di Nucci Giulia; Esposito Riccardo; Filippone Alex; Florindi Simone; Foglietta Nicola; Gentile Samuel Fernando; Maggiore Benedetta; Maggiore Lorenzo; Marianaccio Viola; Piccioli Gioele; Pinciotti Thomas; Plevano Andrea; Plevano Matteo; Rimini Emanuele; Rimini Ludovica; Scocchia Simone; Serpentini Chiara; Setta Renato; Setta Sofia; Tatone Sofia; Di Lorenzo Giulia; Tatone Edoardo, Pinciotti Gioia; D’Incecco Carla. Hanno collaborato alla riuscita dell’evento: D Andrea Moreno; Costantini Emiliano; Umberto Plevano; Scocchia Fabrizio; Consiglieri: Franco Pompei, Eugenio Olivieri: Direttore sportivo: William Vitale. Pasquale Di Roberto e Tiziano Onesti.