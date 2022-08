Hotel Baltic consegna 1.300 euro alla Caritas Parrocchia SS Annunziata

GIULIANOVA – Omogeneizzati, pappe, biscotti e altri prodotti necessari alla cura dei bimbi, saranno acquistati con il ricavato della vendita dei Kit di Ferragosto, che ammonta alla bella cifra € 1.300,00.

Tanto successo dunque per l’Aquilonata promossa in spiaggia dell’Hotel Baltic di Giulianova, grazie alle tante famiglie che, anche in vacanza, hanno dimostrato attenzione e disponibilità rendendo possibile aiutare chi aiuta.

La somma raccolta verrà raddoppiata dalla HIPP, l’azienda che affianca l’Hotel per tutte le iniziative di solidarietà.

“Consegneremo tutto questo materiale, quello comprato e quello donato, alla Caritas che assiste le famiglie in difficoltà”, dicono Massimo Grossi e Giorgio Violanti – titolari dell’hotel, “La Caritas della Parrocchia SS Annunziata di Giulianova distribuisce quotidianamente viveri ed altri beni di prima necessità, e parlando con loro abbiamo individuato proprio nei prodotti per i bambini un’esigenza impellente comune a molte famiglie”.

Ieri sera all’Hotel Baltic, durante la festa di chiusura del ferragosto sono intervenuti il responsabile della Caritas della Parrocchia SS Annunziata di Giulianova Leonardo Silvestris accompagnato dal presidente del comitato di quartiere Annunziata, Sandro Brandimarte.