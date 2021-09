Hockey, Mondali di Roccaraso: l’Italia perde ma accede ai quarti di finale

I rigori condannano l’Italia che perde contro la Slovacchia ma mantiene il secondo posto. Oggi affronterà la Colombia

ROCCARASO – É terminata con una sconfitta ai rigori contro la Slovacchia l’ultima gara del girone di qualificazione ma, nonostante questo risultato, l’Italia ha mantenuto il secondo posto e affronterà la Colombia nei quarti di finale che inizieranno già oggi.

La Slovacchia era una squadra nuova, almeno negli eventi della World Skate, perché arrivando dalla IIHF c’era stata solo un’occasione per incontrarla: ai WRG di Barcellona nel 2019. In quella occasione, nella gara per il 7°/8° posto vinsero loro per 2-1. La gara é iniziata subito forte e gli slovacchi hanno subito dato l’impressione di avere una marcia in più tant’è vero che in 8’ sono passati in vantaggio di due reti. L’Italia non é stata a guardare, anzi ci ha provato in tutti i modi ed é risultata pericolosa e all’altezza degli avversari. Rigoni ha capito la situazione e ha chiamato intelligentemente il time-out: i ragazzi avevano bisogno di fermarsi non tanto per rifiatare ma per studiare la strategia giusta per riprendere in mano la partita. Detto fatto, a salire in cattedra é stato Lettera, autore di una prestazione maiuscola, che, assistito due volte da capitan Vendrame, ha accorciato prima le distanze e subito dopo ha riportato tutto in parità. 2-2 e gara nuovamente aperta a tutte le possibilità.

La seconda frazione è stata da cardiopalmo, una continua corsa da una parte all’altra della pista con le due squadre che non hanno fatti altro che mettersi in difficoltà. Quando una formazione sembrava avere la meglio sull’altra la situazione cambiava repentinamente.

Terminati anche i tempi regolari, si é gioca per il golden gol, e solo la sfortuna ha frenato gli azzurri che hanno recriminato almeno un paio di occasioni dubbie. Neppure i minuti aggiuntivi sono risultati utili, sembrava una gara infinita.

I capitani si sono avvicinati agli arbitri e hanno attesi il lancio della moneta per stabilire chi avrebbe iniziato il turno di rigori. L’Italia ha scelto tre dei suoi migliori giocatori (Vendrame, Lettera e Banchero) ma stavolta non é bastato, nessuno di loro é riuscito ad andare a segno, e alla Slovacchia é bastata una sola rete per chiudere i conti e festeggiare.

Tra Canada e Francia, i transalpini sono andati in vantaggio e hanno allungato ma il Canada ha pareggiato i conti. Si é andati agli over time, ha vinto la Francia ma l’Italia ha mantenuto il secondo posto grazie alla vittoria allo scontro diretto e soprattutto al punto conquistato un’ora prima. Oggi si gioca ai quarti contro la Colombia.

Risultati del 16 settembre 2021:

Germania vs Namibia 2-8

Polonia vs Messico 4-3

Argentina vs India 15-0

Lettonia vs Chinese Taipei 4-1

Colombia vs Svizzera 4-3 (over time)

Rep. Ceca vs Spagna 2-1 (over time)

Italia vs Slovacchia 2-3 (dopo i rigori)

Francia vs Canada 4-3 (over time)

i Quarti di finale di venerdì 17 settembre 2021:

ore 14:00 Italia vs Colombia

ore 15:30 Spagna vs Francia

ore 20:00 Canada vs vincente Svizzera – Lettonia

ore 21:30 Rep. Ceca vs vincente Slovacchia – Namibia

COME SEGUIRE I MONDIALI.

Copertura totale garantita da FISR e World Skate sui rispettivi canali social.

Dirette streaming di tutti gli incontri su https://bit.ly/3BQzQpH

Risultati in tempo reale: https://bit.ly/3tqugaB

Direttamente dalle tribune del Pala Bolino: https://bit.ly/3zYpJyD