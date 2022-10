Hemingway col “gufologo” naturalista Marco Mastrorilli a Francavilla

FRANCAVILLA AL MARE – Primo appuntamento della stagione con i “tè letterari” del Salotto dei Sognatori, dedicati ai più grandi autori di sempre. Domenica 23 ottobre alle ore 17.30, il circolo culturale di Francavilla al Mare ospiterà Marco Mastrorilli per un pomeriggio dedicato a Ernest Hemingway, alle sue storie, ai suoi personaggi e al mare, elemento naturale per eccellenza presente in alcune delle sue opere più conosciute.

Noto ornitologo, fotografo naturalista e “gufologo”, specializzato nella ricerca e nello studio dei rapaci notturni, nonchè ideatore del “Festival dei gufi”, Mastrorilli coltiva da sempre una forte passione per la letteratura e, proprio in questo ambito, ama indagare la presenza della natura nelle opere dei più grandi scrittori di tutti i tempi, organizzando anche il premio letterario “Green Book”.

Il grande amore per Hemingway lo ha portato a creare il canale Youtube “Passione Hemingway” e a scrivere il libro, di prossima uscita, “Il senso di Hemingway per la natura”. Tra tè e biscottini, si navigherà nel mare e tra le parole del grande autore statunitense.

Ingresso con tessera Endas. Il Salotto dei Sognatori è in via Adriatica, 66 a Francavilla al Mare. Informazioni e prenotazioni: tel. o messaggio Whatsapp al 3294215113.